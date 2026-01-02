- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
3 (37.50%)
손실 거래:
5 (62.50%)
최고의 거래:
201 082.94 IDR
최악의 거래:
-99 091.12 IDR
총 수익:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
총 손실:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
연속 최대 이익:
1 (201 082.94 IDR)
연속 최대 이익:
201 082.94 IDR (1)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
35.03%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
13 582.78 IDR
평균 이익:
200 863.07 IDR
평균 손실:
-98 785.39 IDR
연속 최대 손실:
3 (-296 365.17 IDR)
연속 최대 손실:
-296 365.17 IDR (3)
월별 성장률:
10.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
95 282.23 IDR
최대한의:
296 365.17 IDR (24.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.67% (296 365.17 IDR)
자본금별:
8.10% (89 262.15 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +201 082.94 IDR
최악의 거래: -99 091 IDR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +201 082.94 IDR
연속 최대 손실: -296 365.17 IDR
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
11%
0
0
USD
USD
1.1M
IDR
IDR
1
0%
8
37%
7%
1.21
13 582.78
IDR
IDR
25%
1:500