Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
201 082.94 IDR
Worst Trade:
-99 091.12 IDR
Profitto lordo:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Perdita lorda:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (201 082.94 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
201 082.94 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
35.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.37
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
13 582.78 IDR
Profitto medio:
200 863.07 IDR
Perdita media:
-98 785.39 IDR
Massime perdite consecutive:
3 (-296 365.17 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-296 365.17 IDR (3)
Crescita mensile:
10.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95 282.23 IDR
Massimale:
296 365.17 IDR (24.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.67% (296 365.17 IDR)
Per equità:
8.10% (89 262.15 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +201 082.94 IDR
Worst Trade: -99 091 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +201 082.94 IDR
Massima perdita consecutiva: -296 365.17 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
