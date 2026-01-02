- Croissance
Trades:
8
Bénéfice trades:
3 (37.50%)
Perte trades:
5 (62.50%)
Meilleure transaction:
201 082.94 IDR
Pire transaction:
-99 091.12 IDR
Bénéfice brut:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Perte brute:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (201 082.94 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
201 082.94 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
35.03%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
5 (62.50%)
Courts trades:
3 (37.50%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
13 582.78 IDR
Bénéfice moyen:
200 863.07 IDR
Perte moyenne:
-98 785.39 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-296 365.17 IDR)
Perte consécutive maximale:
-296 365.17 IDR (3)
Croissance mensuelle:
10.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95 282.23 IDR
Maximal:
296 365.17 IDR (24.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.67% (296 365.17 IDR)
Par fonds propres:
8.10% (89 262.15 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +201 082.94 IDR
Pire transaction: -99 091 IDR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +201 082.94 IDR
Perte consécutive maximale: -296 365.17 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
