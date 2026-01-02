SignauxSections
Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
3 (37.50%)
Perte trades:
5 (62.50%)
Meilleure transaction:
201 082.94 IDR
Pire transaction:
-99 091.12 IDR
Bénéfice brut:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Perte brute:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (201 082.94 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
201 082.94 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
35.03%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
5 (62.50%)
Courts trades:
3 (37.50%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
13 582.78 IDR
Bénéfice moyen:
200 863.07 IDR
Perte moyenne:
-98 785.39 IDR
Pertes consécutives maximales:
3 (-296 365.17 IDR)
Perte consécutive maximale:
-296 365.17 IDR (3)
Croissance mensuelle:
10.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
95 282.23 IDR
Maximal:
296 365.17 IDR (24.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.67% (296 365.17 IDR)
Par fonds propres:
8.10% (89 262.15 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +201 082.94 IDR
Pire transaction: -99 091 IDR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +201 082.94 IDR
Perte consécutive maximale: -296 365.17 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
