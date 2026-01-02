- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
201 082.94 IDR
Худший трейд:
-99 091.12 IDR
Общая прибыль:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Общий убыток:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (201 082.94 IDR)
Макс. прибыль в серии:
201 082.94 IDR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
35.03%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
13 582.78 IDR
Средняя прибыль:
200 863.07 IDR
Средний убыток:
-98 785.39 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-296 365.17 IDR)
Макс. убыток в серии:
-296 365.17 IDR (3)
Прирост в месяц:
10.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95 282.23 IDR
Максимальная:
296 365.17 IDR (24.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.67% (296 365.17 IDR)
По эквити:
8.10% (89 262.15 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|8
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|11
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|6.6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +201 082.94 IDR
Худший трейд: -99 091 IDR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +201 082.94 IDR
Макс. убыток в серии: -296 365.17 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
