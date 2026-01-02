СигналыРазделы
Diki Sahbana

Will Of D

Diki Sahbana
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 11%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
3 (37.50%)
Убыточных трейдов:
5 (62.50%)
Лучший трейд:
201 082.94 IDR
Худший трейд:
-99 091.12 IDR
Общая прибыль:
602 589.21 IDR (36 079 pips)
Общий убыток:
-493 926.95 IDR (29 444 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (201 082.94 IDR)
Макс. прибыль в серии:
201 082.94 IDR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
35.03%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
13 582.78 IDR
Средняя прибыль:
200 863.07 IDR
Средний убыток:
-98 785.39 IDR
Макс. серия проигрышей:
3 (-296 365.17 IDR)
Макс. убыток в серии:
-296 365.17 IDR (3)
Прирост в месяц:
10.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95 282.23 IDR
Максимальная:
296 365.17 IDR (24.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.67% (296 365.17 IDR)
По эквити:
8.10% (89 262.15 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 6.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +201 082.94 IDR
Худший трейд: -99 091 IDR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +201 082.94 IDR
Макс. убыток в серии: -296 365.17 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.06 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 15:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 14:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 14:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
