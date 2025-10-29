SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 1
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 1

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 215%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 622
Kârla kapanan işlemler:
811 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
811 (50.00%)
En iyi işlem:
1 116.57 USD
En kötü işlem:
-672.42 USD
Brüt kâr:
36 788.52 USD (16 233 034 pips)
Brüt zarar:
-28 231.34 USD (14 826 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 477.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 867.50 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
1 149 (70.84%)
Satış işlemleri:
473 (29.16%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
5.28 USD
Ortalama kâr:
45.36 USD
Ortalama zarar:
-34.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-314.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 005.89 USD (6)
Aylık büyüme:
25.59%
Yıllık tahmin:
310.53%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 530.36 USD
Maksimum:
3 435.02 USD (118.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.90% (3 435.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 332
USDJPY 289
XAUUSD 274
USTEC 164
US500 164
BTCUSD 161
DE40 133
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 2.2K
USDJPY 992
XAUUSD 736
USTEC 2.7K
US500 2.3K
BTCUSD -667
DE40 -124
EURUSD 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 943K
USDJPY 23K
XAUUSD 30K
USTEC 686K
US500 138K
BTCUSD -398K
DE40 -20K
EURUSD 4.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 116.57 USD
En kötü işlem: -672 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 477.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -314.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
İnceleme yok
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Complete Portfolio 1
Ayda 100 USD
215%
0
0
USD
5.6K
USD
33
99%
1 622
50%
100%
1.30
5.28
USD
75%
1:500
Kopyala

