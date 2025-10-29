シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 200%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 176
利益トレード:
1 066 (48.98%)
損失トレード:
1 110 (51.01%)
ベストトレード:
1 116.57 USD
最悪のトレード:
-672.42 USD
総利益:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
総損失:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 477.55 USD)
最大連続利益:
3 867.50 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
94.46%
最大入金額:
8.73%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
1 515 (69.62%)
短いトレード:
661 (30.38%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
3.85 USD
平均利益:
40.45 USD
平均損失:
-31.31 USD
最大連続の負け:
19 (-389.60 USD)
最大連続損失:
-2 005.89 USD (6)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 530.36 USD
最大の:
3 435.02 USD (118.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.90% (3 435.02 USD)
エクイティによる:
6.81% (341.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 425
XAUUSD 391
USDJPY 389
BTCUSD 239
USTEC 209
US500 209
DE40 173
EURUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 2.3K
XAUUSD 204
USDJPY 1.6K
BTCUSD -666
USTEC 2.4K
US500 2.2K
DE40 17
EURUSD 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 1M
XAUUSD -16K
USDJPY 40K
BTCUSD 598K
USTEC 572K
US500 126K
DE40 28K
EURUSD 3.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 116.57 USD
最悪のトレード: -672 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 477.55 USD
最大連続損失: -389.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
79 より多く...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

レビューなし
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
