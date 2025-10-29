- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 176
利益トレード:
1 066 (48.98%)
損失トレード:
1 110 (51.01%)
ベストトレード:
1 116.57 USD
最悪のトレード:
-672.42 USD
総利益:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
総損失:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 477.55 USD)
最大連続利益:
3 867.50 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
94.46%
最大入金額:
8.73%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
1 515 (69.62%)
短いトレード:
661 (30.38%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
3.85 USD
平均利益:
40.45 USD
平均損失:
-31.31 USD
最大連続の負け:
19 (-389.60 USD)
最大連続損失:
-2 005.89 USD (6)
月間成長:
-3.27%
年間予想:
-39.69%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 530.36 USD
最大の:
3 435.02 USD (118.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.90% (3 435.02 USD)
エクイティによる:
6.81% (341.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|425
|XAUUSD
|391
|USDJPY
|389
|BTCUSD
|239
|USTEC
|209
|US500
|209
|DE40
|173
|EURUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|2.3K
|XAUUSD
|204
|USDJPY
|1.6K
|BTCUSD
|-666
|USTEC
|2.4K
|US500
|2.2K
|DE40
|17
|EURUSD
|294
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|1M
|XAUUSD
|-16K
|USDJPY
|40K
|BTCUSD
|598K
|USTEC
|572K
|US500
|126K
|DE40
|28K
|EURUSD
|3.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 116.57 USD
最悪のトレード: -672 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 477.55 USD
最大連続損失: -389.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
200%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
42
99%
2 176
48%
94%
1.24
3.85
USD
USD
75%
1:500