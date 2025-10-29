信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0条评论
可靠性
42
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 200%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 176
盈利交易:
1 066 (48.98%)
亏损交易:
1 110 (51.01%)
最好交易:
1 116.57 USD
最差交易:
-672.42 USD
毛利:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
毛利亏损:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
最大连续赢利:
12 (1 477.55 USD)
最大连续盈利:
3 867.50 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
94.46%
最大入金加载:
8.73%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.44
长期交易:
1 515 (69.62%)
短期交易:
661 (30.38%)
利润因子:
1.24
预期回报:
3.85 USD
平均利润:
40.45 USD
平均损失:
-31.31 USD
最大连续失误:
19 (-389.60 USD)
最大连续亏损:
-2 005.89 USD (6)
每月增长:
-3.27%
年度预测:
-39.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 530.36 USD
最大值:
3 435.02 USD (118.26%)
相对跌幅:
结余:
74.90% (3 435.02 USD)
净值:
6.81% (341.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 425
XAUUSD 391
USDJPY 389
BTCUSD 239
USTEC 209
US500 209
DE40 173
EURUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 2.3K
XAUUSD 204
USDJPY 1.6K
BTCUSD -666
USTEC 2.4K
US500 2.2K
DE40 17
EURUSD 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 1M
XAUUSD -16K
USDJPY 40K
BTCUSD 598K
USTEC 572K
US500 126K
DE40 28K
EURUSD 3.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 116.57 USD
最差交易: -672 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 477.55 USD
最大连续亏损: -389.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
79 更多...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

没有评论
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
