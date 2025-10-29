- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 176
盈利交易:
1 066 (48.98%)
亏损交易:
1 110 (51.01%)
最好交易:
1 116.57 USD
最差交易:
-672.42 USD
毛利:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
毛利亏损:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
最大连续赢利:
12 (1 477.55 USD)
最大连续盈利:
3 867.50 USD (9)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
94.46%
最大入金加载:
8.73%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.44
长期交易:
1 515 (69.62%)
短期交易:
661 (30.38%)
利润因子:
1.24
预期回报:
3.85 USD
平均利润:
40.45 USD
平均损失:
-31.31 USD
最大连续失误:
19 (-389.60 USD)
最大连续亏损:
-2 005.89 USD (6)
每月增长:
-3.27%
年度预测:
-39.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 530.36 USD
最大值:
3 435.02 USD (118.26%)
相对跌幅:
结余:
74.90% (3 435.02 USD)
净值:
6.81% (341.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|425
|XAUUSD
|391
|USDJPY
|389
|BTCUSD
|239
|USTEC
|209
|US500
|209
|DE40
|173
|EURUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|2.3K
|XAUUSD
|204
|USDJPY
|1.6K
|BTCUSD
|-666
|USTEC
|2.4K
|US500
|2.2K
|DE40
|17
|EURUSD
|294
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|1M
|XAUUSD
|-16K
|USDJPY
|40K
|BTCUSD
|598K
|USTEC
|572K
|US500
|126K
|DE40
|28K
|EURUSD
|3.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 116.57 USD
最差交易: -672 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 477.55 USD
最大连续亏损: -389.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
