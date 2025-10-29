- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 176
Gewinntrades:
1 066 (48.98%)
Verlusttrades:
1 110 (51.01%)
Bester Trade:
1 116.57 USD
Schlechtester Trade:
-672.42 USD
Bruttoprofit:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
Bruttoverlust:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 477.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 867.50 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
94.46%
Max deposit load:
8.73%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
1 515 (69.62%)
Short-Positionen:
661 (30.38%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
3.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-389.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 005.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-3.27%
Jahresprognose:
-39.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 530.36 USD
Maximaler:
3 435.02 USD (118.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.90% (3 435.02 USD)
Kapital:
6.81% (341.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|425
|XAUUSD
|391
|USDJPY
|389
|BTCUSD
|239
|USTEC
|209
|US500
|209
|DE40
|173
|EURUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|2.3K
|XAUUSD
|204
|USDJPY
|1.6K
|BTCUSD
|-666
|USTEC
|2.4K
|US500
|2.2K
|DE40
|17
|EURUSD
|294
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|1M
|XAUUSD
|-16K
|USDJPY
|40K
|BTCUSD
|598K
|USTEC
|572K
|US500
|126K
|DE40
|28K
|EURUSD
|3.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 116.57 USD
Schlechtester Trade: -672 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 477.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -389.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
200%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
42
99%
2 176
48%
94%
1.24
3.85
USD
USD
75%
1:500