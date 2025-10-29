SignaleKategorien
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 200%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 176
Gewinntrades:
1 066 (48.98%)
Verlusttrades:
1 110 (51.01%)
Bester Trade:
1 116.57 USD
Schlechtester Trade:
-672.42 USD
Bruttoprofit:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
Bruttoverlust:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 477.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 867.50 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
94.46%
Max deposit load:
8.73%
Letzter Trade:
58 Minuten
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
2.44
Long-Positionen:
1 515 (69.62%)
Short-Positionen:
661 (30.38%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
3.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
40.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-389.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 005.89 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-3.27%
Jahresprognose:
-39.69%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 530.36 USD
Maximaler:
3 435.02 USD (118.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.90% (3 435.02 USD)
Kapital:
6.81% (341.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 425
XAUUSD 391
USDJPY 389
BTCUSD 239
USTEC 209
US500 209
DE40 173
EURUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 2.3K
XAUUSD 204
USDJPY 1.6K
BTCUSD -666
USTEC 2.4K
US500 2.2K
DE40 17
EURUSD 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 1M
XAUUSD -16K
USDJPY 40K
BTCUSD 598K
USTEC 572K
US500 126K
DE40 28K
EURUSD 3.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 116.57 USD
Schlechtester Trade: -672 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 477.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -389.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

Keine Bewertungen
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Complete Portfolio 2
100 USD pro Monat
200%
0
0
USD
3.9K
USD
42
99%
2 176
48%
94%
1.24
3.85
USD
75%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.