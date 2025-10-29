SignauxSections
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 1

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 215%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 622
Bénéfice trades:
811 (50.00%)
Perte trades:
811 (50.00%)
Meilleure transaction:
1 116.57 USD
Pire transaction:
-672.42 USD
Bénéfice brut:
36 788.52 USD (16 233 034 pips)
Perte brute:
-28 231.26 USD (14 826 085 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (1 477.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 867.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.27%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
2.49
Longs trades:
1 149 (70.84%)
Courts trades:
473 (29.16%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
5.28 USD
Bénéfice moyen:
45.36 USD
Perte moyenne:
-34.81 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-314.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 005.89 USD (6)
Croissance mensuelle:
25.59%
Prévision annuelle:
310.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 530.36 USD
Maximal:
3 435.02 USD (118.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.90% (3 435.02 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 332
USDJPY 289
XAUUSD 274
USTEC 164
US500 164
BTCUSD 161
DE40 133
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 2.2K
USDJPY 992
XAUUSD 736
USTEC 2.7K
US500 2.3K
BTCUSD -667
DE40 -124
EURUSD 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 943K
USDJPY 23K
XAUUSD 30K
USTEC 686K
US500 138K
BTCUSD -398K
DE40 -20K
EURUSD 4.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 116.57 USD
Pire transaction: -672 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 477.55 USD
Perte consécutive maximale: -314.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Aucun avis
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Complete Portfolio 1
100 USD par mois
215%
0
0
USD
5.6K
USD
33
99%
1 622
50%
100%
1.30
5.28
USD
75%
1:500
Copier

