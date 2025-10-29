SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 200%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 176
Negociações com lucro:
1 066 (48.98%)
Negociações com perda:
1 110 (51.01%)
Melhor negociação:
1 116.57 USD
Pior negociação:
-672.42 USD
Lucro bruto:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
Perda bruta:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 477.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 867.50 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
94.46%
Depósito máximo carregado:
8.73%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
1 515 (69.62%)
Negociações curtas:
661 (30.38%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
3.85 USD
Lucro médio:
40.45 USD
Perda média:
-31.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-389.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 005.89 USD (6)
Crescimento mensal:
-3.27%
Previsão anual:
-39.69%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 530.36 USD
Máximo:
3 435.02 USD (118.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
74.90% (3 435.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.81% (341.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 425
XAUUSD 391
USDJPY 389
BTCUSD 239
USTEC 209
US500 209
DE40 173
EURUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 2.3K
XAUUSD 204
USDJPY 1.6K
BTCUSD -666
USTEC 2.4K
US500 2.2K
DE40 17
EURUSD 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 1M
XAUUSD -16K
USDJPY 40K
BTCUSD 598K
USTEC 572K
US500 126K
DE40 28K
EURUSD 3.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
79 mais ...
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

Sem comentários
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Complete Portfolio 2
100 USD por mês
200%
0
0
USD
3.9K
USD
42
99%
2 176
48%
94%
1.24
3.85
USD
75%
1:500
