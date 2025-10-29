SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 1
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 1

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 215%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 622
Profit Trade:
811 (50.00%)
Loss Trade:
811 (50.00%)
Best Trade:
1 116.57 USD
Worst Trade:
-672.42 USD
Profitto lordo:
36 788.52 USD (16 233 034 pips)
Perdita lorda:
-28 231.34 USD (14 826 085 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 477.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 867.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
1 149 (70.84%)
Short Trade:
473 (29.16%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
45.36 USD
Perdita media:
-34.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-314.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 005.89 USD (6)
Crescita mensile:
25.59%
Previsione annuale:
310.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 530.36 USD
Massimale:
3 435.02 USD (118.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.90% (3 435.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 332
USDJPY 289
XAUUSD 274
USTEC 164
US500 164
BTCUSD 161
DE40 133
EURUSD 105
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 2.2K
USDJPY 992
XAUUSD 736
USTEC 2.7K
US500 2.3K
BTCUSD -667
DE40 -124
EURUSD 500
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 943K
USDJPY 23K
XAUUSD 30K
USTEC 686K
US500 138K
BTCUSD -398K
DE40 -20K
EURUSD 4.4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 116.57 USD
Worst Trade: -672 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 477.55 USD
Massima perdita consecutiva: -314.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
OxSecurities-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
76 più
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Non ci sono recensioni
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
