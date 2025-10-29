- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 622
Profit Trade:
811 (50.00%)
Loss Trade:
811 (50.00%)
Best Trade:
1 116.57 USD
Worst Trade:
-672.42 USD
Profitto lordo:
36 788.52 USD (16 233 034 pips)
Perdita lorda:
-28 231.34 USD (14 826 085 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1 477.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 867.50 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.32%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
1 149 (70.84%)
Short Trade:
473 (29.16%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
5.28 USD
Profitto medio:
45.36 USD
Perdita media:
-34.81 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-314.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 005.89 USD (6)
Crescita mensile:
25.59%
Previsione annuale:
310.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 530.36 USD
Massimale:
3 435.02 USD (118.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.90% (3 435.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|332
|USDJPY
|289
|XAUUSD
|274
|USTEC
|164
|US500
|164
|BTCUSD
|161
|DE40
|133
|EURUSD
|105
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|2.2K
|USDJPY
|992
|XAUUSD
|736
|USTEC
|2.7K
|US500
|2.3K
|BTCUSD
|-667
|DE40
|-124
|EURUSD
|500
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|943K
|USDJPY
|23K
|XAUUSD
|30K
|USTEC
|686K
|US500
|138K
|BTCUSD
|-398K
|DE40
|-20K
|EURUSD
|4.4K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 116.57 USD
Worst Trade: -672 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 477.55 USD
Massima perdita consecutiva: -314.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
This signal represents the complete portfolio of our trading systems developed by Eriksson Systems.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
215%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
33
99%
1 622
50%
100%
1.30
5.28
USD
USD
75%
1:500