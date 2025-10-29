СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 200%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 176
Прибыльных трейдов:
1 066 (48.98%)
Убыточных трейдов:
1 110 (51.01%)
Лучший трейд:
1 116.57 USD
Худший трейд:
-672.42 USD
Общая прибыль:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
Общий убыток:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 477.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 867.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
94.46%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
1 515 (69.62%)
Коротких трейдов:
661 (30.38%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
3.85 USD
Средняя прибыль:
40.45 USD
Средний убыток:
-31.31 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-389.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 005.89 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.27%
Годовой прогноз:
-39.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 530.36 USD
Максимальная:
3 435.02 USD (118.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.90% (3 435.02 USD)
По эквити:
6.81% (341.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 425
XAUUSD 391
USDJPY 389
BTCUSD 239
USTEC 209
US500 209
DE40 173
EURUSD 141
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 2.3K
XAUUSD 204
USDJPY 1.6K
BTCUSD -666
USTEC 2.4K
US500 2.2K
DE40 17
EURUSD 294
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 1M
XAUUSD -16K
USDJPY 40K
BTCUSD 598K
USTEC 572K
US500 126K
DE40 28K
EURUSD 3.7K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 116.57 USD
Худший трейд: -672 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 477.55 USD
Макс. убыток в серии: -389.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

Нет отзывов
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Complete Portfolio 2
100 USD в месяц
200%
0
0
USD
3.9K
USD
42
99%
2 176
48%
94%
1.24
3.85
USD
75%
1:500
Копировать

