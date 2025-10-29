- Прирост
Всего трейдов:
2 176
Прибыльных трейдов:
1 066 (48.98%)
Убыточных трейдов:
1 110 (51.01%)
Лучший трейд:
1 116.57 USD
Худший трейд:
-672.42 USD
Общая прибыль:
43 121.97 USD (22 250 361 pips)
Общий убыток:
-34 752.88 USD (19 891 612 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 477.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 867.50 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
94.46%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
1 515 (69.62%)
Коротких трейдов:
661 (30.38%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
3.85 USD
Средняя прибыль:
40.45 USD
Средний убыток:
-31.31 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-389.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 005.89 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.27%
Годовой прогноз:
-39.69%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 530.36 USD
Максимальная:
3 435.02 USD (118.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
74.90% (3 435.02 USD)
По эквити:
6.81% (341.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|425
|XAUUSD
|391
|USDJPY
|389
|BTCUSD
|239
|USTEC
|209
|US500
|209
|DE40
|173
|EURUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|2.3K
|XAUUSD
|204
|USDJPY
|1.6K
|BTCUSD
|-666
|USTEC
|2.4K
|US500
|2.2K
|DE40
|17
|EURUSD
|294
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|1M
|XAUUSD
|-16K
|USDJPY
|40K
|BTCUSD
|598K
|USTEC
|572K
|US500
|126K
|DE40
|28K
|EURUSD
|3.7K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 116.57 USD
Худший трейд: -672 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 477.55 USD
Макс. убыток в серии: -389.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 7
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 4
|0.07 × 61
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|1.25 × 8
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EA, Market Anomalies EA, Range Breakout EA with Range Filters.
Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.
