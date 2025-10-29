리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 7 InstaForex-Server 0.00 × 4 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 FXPIG-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 FBSTradestone-Real 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 3 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 9 VantageInternational-Live 4 0.07 × 61 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OxSecurities-Live 0.25 × 4 Exness-MT5Real10 0.50 × 6 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 Hankotrade-Live 1.00 × 1 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 Exness-MT5Real2 1.25 × 8 Forex.com-Live 536 1.34 × 153 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 79 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오