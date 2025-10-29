시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 2
Jimmy Peter Eriksson

Complete Portfolio 2

Jimmy Peter Eriksson
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 216%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 211
이익 거래:
1 087 (49.16%)
손실 거래:
1 124 (50.84%)
최고의 거래:
1 116.57 USD
최악의 거래:
-672.42 USD
총 수익:
43 708.96 USD (22 558 827 pips)
총 손실:
-35 140.86 USD (19 996 758 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 477.55 USD)
연속 최대 이익:
3 867.50 USD (9)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
93.35%
최대 입금량:
8.73%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
2.49
롱(주식매수):
1 542 (69.74%)
숏(주식차입매도):
669 (30.26%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
3.88 USD
평균 이익:
40.21 USD
평균 손실:
-31.26 USD
연속 최대 손실:
19 (-389.60 USD)
연속 최대 손실:
-2 005.89 USD (6)
월별 성장률:
1.24%
연간 예측:
14.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 530.36 USD
최대한의:
3 435.02 USD (118.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.90% (3 435.02 USD)
자본금별:
6.81% (341.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 429
XAUUSD 398
USDJPY 397
BTCUSD 244
USTEC 212
US500 212
DE40 176
EURUSD 143
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 2.4K
XAUUSD 248
USDJPY 1.5K
BTCUSD -651
USTEC 2.5K
US500 2.3K
DE40 -22
EURUSD 358
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 1.1M
XAUUSD -17K
USDJPY 38K
BTCUSD 650K
USTEC 603K
US500 134K
DE40 20K
EURUSD 4K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 116.57 USD
최악의 거래: -672 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 477.55 USD
연속 최대 손실: -389.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

This is a portfolio with a combination of all my Expert Advisors. These are the main EAs used in this portfolio. Prop Firm Gold EAMarket Anomalies EARange Breakout EA with Range Filters.

Feel free to reach out to me if you are interested in creating this same portfolio for your trading.

리뷰 없음
2025.10.29 04:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.87% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 04:46
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Complete Portfolio 2
월별 100 USD
216%
0
0
USD
4.1K
USD
43
99%
2 211
49%
93%
1.24
3.88
USD
75%
1:500
