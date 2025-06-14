SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LSTR AGR
Billy Natio

LSTR AGR

Billy Natio
0 inceleme
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
81 (39.32%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (60.68%)
En iyi işlem:
227.87 USD
En kötü işlem:
-294.26 USD
Brüt kâr:
7 161.32 USD (202 658 pips)
Brüt zarar:
-8 010.10 USD (209 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (620.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
876.61 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.29%
Maks. mevduat yükü:
30.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
116 (56.31%)
Satış işlemleri:
90 (43.69%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-4.12 USD
Ortalama kâr:
88.41 USD
Ortalama zarar:
-64.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-703.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-703.24 USD (11)
Aylık büyüme:
-14.66%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
60%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
848.78 USD
Maksimum:
1 680.88 USD (82.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.33% (878.66 USD)
Varlığa göre:
8.85% (458.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 34
GBPUSD 11
EURJPY 8
AUDJPY 8
USDJPY 7
CHFJPY 5
CADJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 328
GBPJPY -1.1K
GBPUSD -316
EURJPY 244
AUDJPY -221
USDJPY 23
CHFJPY -202
CADJPY 262
NZDJPY 186
USDCAD -12
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY -16K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 807
AUDJPY -2.4K
USDJPY 1.5K
CHFJPY -1.9K
CADJPY 822
NZDJPY -1.6K
USDCAD -1.7K
EURUSD -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +227.87 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +620.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -703.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AM-UK-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 25
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
307 daha fazla...
İnceleme yok
