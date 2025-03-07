SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 inceleme
Güvenilirlik
68 hafta
0 / 0 USD
Ayda 77 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
160 (40.20%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (59.80%)
En iyi işlem:
1 259.09 USD
En kötü işlem:
-758.56 USD
Brüt kâr:
41 554.21 USD (385 778 pips)
Brüt zarar:
-40 605.36 USD (340 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 729.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 574.58 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
68.77%
Maks. mevduat yükü:
10.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
258 (64.82%)
Satış işlemleri:
140 (35.18%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
259.71 USD
Ortalama zarar:
-170.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-992.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 510.95 USD (8)
Aylık büyüme:
2.67%
Yıllık tahmin:
32.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 251.22 USD
Maksimum:
6 456.36 USD (104.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.34% (6 456.36 USD)
Varlığa göre:
5.24% (578.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 266
GBPJPY 75
EURJPY 24
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 386
USDJPY 1.6K
GBPUSD -40
CHFJPY -65
AUDJPY 260
CADJPY 270
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 5K
GBPUSD 885
CHFJPY 526
AUDJPY 974
CADJPY 2.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 259.09 USD
En kötü işlem: -759 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 729.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -992.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
291 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lensa Intra 3o
Ayda 77 USD
14%
0
0
USD
5.5K
USD
68
0%
398
40%
69%
1.02
2.38
USD
29%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.