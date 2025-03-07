- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
398
Kârla kapanan işlemler:
160 (40.20%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (59.80%)
En iyi işlem:
1 259.09 USD
En kötü işlem:
-758.56 USD
Brüt kâr:
41 554.21 USD (385 778 pips)
Brüt zarar:
-40 605.36 USD (340 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 729.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 574.58 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
68.77%
Maks. mevduat yükü:
10.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
258 (64.82%)
Satış işlemleri:
140 (35.18%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
2.38 USD
Ortalama kâr:
259.71 USD
Ortalama zarar:
-170.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-992.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 510.95 USD (8)
Aylık büyüme:
2.67%
Yıllık tahmin:
32.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 251.22 USD
Maksimum:
6 456.36 USD (104.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.34% (6 456.36 USD)
Varlığa göre:
5.24% (578.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|24
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|386
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-40
|CHFJPY
|-65
|AUDJPY
|260
|CADJPY
|270
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|5K
|GBPUSD
|885
|CHFJPY
|526
|AUDJPY
|974
|CADJPY
|2.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 259.09 USD
En kötü işlem: -759 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 729.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -992.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 77 USD
14%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
68
0%
398
40%
69%
1.02
2.38
USD
USD
29%
1:50