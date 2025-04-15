SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IG ACT 4K
Billy Natio

IG ACT 4K

Billy Natio
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -67%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
144 (45.56%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (54.43%)
En iyi işlem:
162.22 USD
En kötü işlem:
-212.68 USD
Brüt kâr:
6 694.57 USD (262 515 pips)
Brüt zarar:
-7 031.96 USD (248 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.51 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
76.52%
Maks. mevduat yükü:
20.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
209 (66.14%)
Satış işlemleri:
107 (33.86%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
46.49 USD
Ortalama zarar:
-40.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-480.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.37 USD (11)
Aylık büyüme:
-11.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
337.39 USD
Maksimum:
1 242.92 USD (103.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.85% (329.89 USD)
Varlığa göre:
5.46% (217.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 267
GBPJPY 22
GBPUSD 10
USDJPY 4
CHFJPY 3
CADJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -21
GBPJPY -338
GBPUSD -108
USDJPY -5
CHFJPY -173
CADJPY 176
EURJPY 194
AUDJPY -193
EURUSD -22
NZDJPY 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY 3.2K
GBPUSD -1.5K
USDJPY 1
CHFJPY -1.6K
CADJPY 720
EURJPY 3K
AUDJPY -2.6K
EURUSD -2.1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +162.22 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +8.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -480.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 12:31
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IG ACT 4K
Ayda 30 USD
-67%
0
0
USD
3.5K
USD
51
43%
316
45%
77%
0.95
-1.07
USD
67%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.