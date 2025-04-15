- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
144 (45.56%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (54.43%)
En iyi işlem:
162.22 USD
En kötü işlem:
-212.68 USD
Brüt kâr:
6 694.57 USD (262 515 pips)
Brüt zarar:
-7 031.96 USD (248 783 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (8.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.51 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
76.52%
Maks. mevduat yükü:
20.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
209 (66.14%)
Satış işlemleri:
107 (33.86%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
46.49 USD
Ortalama zarar:
-40.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-480.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.37 USD (11)
Aylık büyüme:
-11.16%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
337.39 USD
Maksimum:
1 242.92 USD (103.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.85% (329.89 USD)
Varlığa göre:
5.46% (217.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-21
|GBPJPY
|-338
|GBPUSD
|-108
|USDJPY
|-5
|CHFJPY
|-173
|CADJPY
|176
|EURJPY
|194
|AUDJPY
|-193
|EURUSD
|-22
|NZDJPY
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|3.2K
|GBPUSD
|-1.5K
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|-1.6K
|CADJPY
|720
|EURJPY
|3K
|AUDJPY
|-2.6K
|EURUSD
|-2.1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +162.22 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +8.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -480.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-67%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
51
43%
316
45%
77%
0.95
-1.07
USD
USD
67%
1:50