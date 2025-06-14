SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LSTR AGR
Billy Natio

LSTR AGR

Billy Natio
0 avis
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -37%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
81 (39.32%)
Perte trades:
125 (60.68%)
Meilleure transaction:
227.87 USD
Pire transaction:
-294.26 USD
Bénéfice brut:
7 161.32 USD (202 658 pips)
Perte brute:
-8 010.10 USD (209 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (620.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
876.61 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.29%
Charge de dépôt maximale:
30.20%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
116 (56.31%)
Courts trades:
90 (43.69%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-4.12 USD
Bénéfice moyen:
88.41 USD
Perte moyenne:
-64.08 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-703.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-703.24 USD (11)
Croissance mensuelle:
-16.48%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
848.78 USD
Maximal:
1 680.88 USD (82.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.33% (878.66 USD)
Par fonds propres:
8.85% (458.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 125
GBPJPY 34
GBPUSD 11
EURJPY 8
AUDJPY 8
USDJPY 7
CHFJPY 5
CADJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 328
GBPJPY -1.1K
GBPUSD -316
EURJPY 244
AUDJPY -221
USDJPY 23
CHFJPY -202
CADJPY 262
NZDJPY 186
USDCAD -12
EURUSD -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
GBPJPY -16K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 807
AUDJPY -2.4K
USDJPY 1.5K
CHFJPY -1.9K
CADJPY 822
NZDJPY -1.6K
USDCAD -1.7K
EURUSD -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.87 USD
Pire transaction: -294 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +620.06 USD
Perte consécutive maximale: -703.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AM-UK-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 25
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
307 plus...
Aucun avis
