Sinyaller / MetaTrader 4 / SPICY ACCOUNT
Eliezer Forlin

SPICY ACCOUNT

Eliezer Forlin
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 227%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 003
Kârla kapanan işlemler:
811 (80.85%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (19.14%)
En iyi işlem:
196.63 EUR
En kötü işlem:
-36.92 EUR
Brüt kâr:
1 777.57 EUR (91 129 pips)
Brüt zarar:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (85.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
215.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.10
Alış işlemleri:
496 (49.45%)
Satış işlemleri:
507 (50.55%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.90 EUR
Ortalama kâr:
2.19 EUR
Ortalama zarar:
-4.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-148.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.80 EUR (8)
Aylık büyüme:
41.87%
Yıllık tahmin:
508.04%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
148.80 EUR (21.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.70% (148.80 EUR)
Varlığa göre:
53.71% (368.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 569
USDJPY 433
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 560
USDJPY 478
GBPUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 7.5K
USDJPY 21K
GBPUSD -8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +196.63 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.80 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 daha fazla...
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.