- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 003
Kârla kapanan işlemler:
811 (80.85%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (19.14%)
En iyi işlem:
196.63 EUR
En kötü işlem:
-36.92 EUR
Brüt kâr:
1 777.57 EUR (91 129 pips)
Brüt zarar:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (85.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
215.85 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
6.10
Alış işlemleri:
496 (49.45%)
Satış işlemleri:
507 (50.55%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.90 EUR
Ortalama kâr:
2.19 EUR
Ortalama zarar:
-4.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-148.80 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.80 EUR (8)
Aylık büyüme:
41.87%
Yıllık tahmin:
508.04%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
148.80 EUR (21.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.70% (148.80 EUR)
Varlığa göre:
53.71% (368.30 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|569
|USDJPY
|433
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|560
|USDJPY
|478
|GBPUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|7.5K
|USDJPY
|21K
|GBPUSD
|-8
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +196.63 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.80 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
227%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
18
98%
1 003
80%
100%
2.04
0.90
EUR
EUR
54%
1:500