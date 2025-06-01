SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SPICY ACCOUNT
Eliezer Forlin

SPICY ACCOUNT

Eliezer Forlin
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 227%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 003
Profit Trade:
811 (80.85%)
Loss Trade:
192 (19.14%)
Best Trade:
196.63 EUR
Worst Trade:
-36.92 EUR
Profitto lordo:
1 777.57 EUR (91 129 pips)
Perdita lorda:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (85.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
215.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.56%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.10
Long Trade:
496 (49.45%)
Short Trade:
507 (50.55%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.90 EUR
Profitto medio:
2.19 EUR
Perdita media:
-4.53 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-148.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.80 EUR (8)
Crescita mensile:
41.87%
Previsione annuale:
508.04%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
148.80 EUR (21.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.70% (148.80 EUR)
Per equità:
53.71% (368.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 569
USDJPY 433
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 560
USDJPY 478
GBPUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 7.5K
USDJPY 21K
GBPUSD -8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +196.63 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +85.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.80 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SPICY ACCOUNT
75USD al mese
227%
0
0
USD
1.3K
EUR
18
98%
1 003
80%
100%
2.04
0.90
EUR
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.