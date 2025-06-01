- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 003
Profit Trade:
811 (80.85%)
Loss Trade:
192 (19.14%)
Best Trade:
196.63 EUR
Worst Trade:
-36.92 EUR
Profitto lordo:
1 777.57 EUR (91 129 pips)
Perdita lorda:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (85.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
215.85 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.56%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.10
Long Trade:
496 (49.45%)
Short Trade:
507 (50.55%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.90 EUR
Profitto medio:
2.19 EUR
Perdita media:
-4.53 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-148.80 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-148.80 EUR (8)
Crescita mensile:
41.87%
Previsione annuale:
508.04%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
148.80 EUR (21.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.70% (148.80 EUR)
Per equità:
53.71% (368.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|569
|USDJPY
|433
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|560
|USDJPY
|478
|GBPUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|7.5K
|USDJPY
|21K
|GBPUSD
|-8
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +196.63 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +85.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -148.80 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
