SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Opportunistic Account
Eliezer Forlin

Opportunistic Account

Eliezer Forlin
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Axi-US03-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
116 (75.81%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (24.18%)
En iyi işlem:
2.77 USD
En kötü işlem:
-2.62 USD
Brüt kâr:
54.86 USD (7 822 pips)
Brüt zarar:
-17.69 USD (2 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (17.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.86 USD (35)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
33.83%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.27
Alış işlemleri:
50 (32.68%)
Satış işlemleri:
103 (67.32%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.47 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.62 USD (3)
Aylık büyüme:
4.74%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.62 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (3.62 USD)
Varlığa göre:
0.26% (2.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 37
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.77 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent6
0.00 × 2
Ava-Real 3
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 8
XMGlobal-Real 26
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Axi-US03-Live
0.43 × 7
The signal is in part discretionary and in part helped by an Expert Advisor. It is recommended a minimum of 350$ and a low spread account.
İnceleme yok
2025.10.29 19:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Opportunistic Account
Ayda 75 USD
5%
0
0
USD
1K
USD
1
34%
153
75%
34%
3.10
0.24
USD
0%
1:100
Kopyala

