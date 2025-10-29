- Büyüme
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
116 (75.81%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (24.18%)
En iyi işlem:
2.77 USD
En kötü işlem:
-2.62 USD
Brüt kâr:
54.86 USD (7 822 pips)
Brüt zarar:
-17.69 USD (2 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (17.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.86 USD (35)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
33.83%
Maks. mevduat yükü:
2.90%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
10.27
Alış işlemleri:
50 (32.68%)
Satış işlemleri:
103 (67.32%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.47 USD
Ortalama zarar:
-0.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.62 USD (3)
Aylık büyüme:
4.74%
Algo alım-satım:
34%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.62 USD (0.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.35% (3.62 USD)
Varlığa göre:
0.26% (2.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|37
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.77 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US03-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Live
|0.43 × 7
The signal is in part discretionary and in part helped by an Expert Advisor. It is recommended a minimum of 350$ and a low spread account.
İnceleme yok
