- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 394
Kârla kapanan işlemler:
1 117 (80.12%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (19.87%)
En iyi işlem:
191.12 EUR
En kötü işlem:
-37.13 EUR
Brüt kâr:
2 259.06 EUR (125 351 pips)
Brüt zarar:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (85.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
210.71 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
7.83
Alış işlemleri:
734 (52.65%)
Satış işlemleri:
660 (47.35%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
0.84 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-3.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-149.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-149.57 EUR (8)
Aylık büyüme:
10.43%
Yıllık tahmin:
128.78%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.57 EUR (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.21% (149.57 EUR)
Varlığa göre:
15.99% (525.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|958
|USDJPY
|435
|GBPUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|850
|USDJPY
|484
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|19K
|USDJPY
|22K
|GBPUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +191.12 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.57 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
