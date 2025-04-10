SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Good Gain Right Risk
Eliezer Forlin

Good Gain Right Risk

Eliezer Forlin
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 394
Kârla kapanan işlemler:
1 117 (80.12%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (19.87%)
En iyi işlem:
191.12 EUR
En kötü işlem:
-37.13 EUR
Brüt kâr:
2 259.06 EUR (125 351 pips)
Brüt zarar:
-1 088.56 EUR (85 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (85.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
210.71 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
7.83
Alış işlemleri:
734 (52.65%)
Satış işlemleri:
660 (47.35%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
0.84 EUR
Ortalama kâr:
2.02 EUR
Ortalama zarar:
-3.93 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-149.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-149.57 EUR (8)
Aylık büyüme:
10.43%
Yıllık tahmin:
128.78%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.57 EUR (4.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.21% (149.57 EUR)
Varlığa göre:
15.99% (525.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 958
USDJPY 435
GBPUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 850
USDJPY 484
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 19K
USDJPY 22K
GBPUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +191.12 EUR
En kötü işlem: -37 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +85.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The signal works only on AUDUSD cross and opens positions detecting swings in the price. Starts with a very low position (0,01). Seldom takes position over 0,08. It would be better a leverage of 1:500.
İnceleme yok
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.18 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 19:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Good Gain Right Risk
Ayda 75 USD
40%
0
0
USD
3.4K
EUR
25
97%
1 394
80%
100%
2.07
0.84
EUR
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.