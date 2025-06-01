- Croissance
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
810 (80.83%)
Perte trades:
192 (19.16%)
Meilleure transaction:
196.63 EUR
Pire transaction:
-36.92 EUR
Bénéfice brut:
1 777.03 EUR (91 059 pips)
Perte brute:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (85.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
215.85 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
48.56%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
6.10
Longs trades:
496 (49.50%)
Courts trades:
506 (50.50%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
0.91 EUR
Bénéfice moyen:
2.19 EUR
Perte moyenne:
-4.53 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-148.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-148.80 EUR (8)
Croissance mensuelle:
41.81%
Prévision annuelle:
507.33%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
148.80 EUR (21.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.70% (148.80 EUR)
Par fonds propres:
53.71% (368.30 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|568
|USDJPY
|433
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|560
|USDJPY
|478
|GBPUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|7.4K
|USDJPY
|21K
|GBPUSD
|-8
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 18
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.56 × 265
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.77 × 60
|
ICMarketsSC-Live26
|0.81 × 32
|
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 635
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 24
|
Pepperstone-Edge11
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|1.50 × 1418
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
