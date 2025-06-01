SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SPICY ACCOUNT
Eliezer Forlin

SPICY ACCOUNT

Eliezer Forlin
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 227%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 002
Bénéfice trades:
810 (80.83%)
Perte trades:
192 (19.16%)
Meilleure transaction:
196.63 EUR
Pire transaction:
-36.92 EUR
Bénéfice brut:
1 777.03 EUR (91 059 pips)
Perte brute:
-870.08 EUR (62 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (85.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
215.85 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
48.56%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
6.10
Longs trades:
496 (49.50%)
Courts trades:
506 (50.50%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
0.91 EUR
Bénéfice moyen:
2.19 EUR
Perte moyenne:
-4.53 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-148.80 EUR)
Perte consécutive maximale:
-148.80 EUR (8)
Croissance mensuelle:
41.81%
Prévision annuelle:
507.33%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
148.80 EUR (21.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.70% (148.80 EUR)
Par fonds propres:
53.71% (368.30 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 568
USDJPY 433
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 560
USDJPY 478
GBPUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 7.4K
USDJPY 21K
GBPUSD -8
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +196.63 EUR
Pire transaction: -37 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +85.18 EUR
Perte consécutive maximale: -148.80 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 7
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 18
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.56 × 265
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.77 × 60
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 32
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 635
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 24
Pepperstone-Edge11
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live23
1.50 × 1418
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
52 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
AUDUSD account, trade from 0,01 spicy, then have an account with 1:500 leverage is better. Recommended account not less than 500 €.
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 07:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 10:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire