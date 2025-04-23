Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-9 0.00 × 4 Tickmill-Live09 0.08 × 24 ICMarketsSC-Live15 0.40 × 469 FXChoice-Pro Live 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live25 0.57 × 21 Exness-Real11 0.77 × 4185 Exness-Real27 0.81 × 70520 Exness-Real12 0.96 × 2036 XMGlobal-Real 43 1.00 × 31 XMTrading-Real 47 1.34 × 29 OctaFX-Real6 1.38 × 16 DuoMarkets-Live04 1.65 × 60 Exness-Real26 1.72 × 466 DuoMarkets-DemoBHS 2.13 × 24 XMGlobal-Real 3 3.81 × 312 XMGlobal-Real 16 3.96 × 1482 InfinoxCapital-Live04 4.63 × 8 IronFXBM-Real9 4.96 × 341 RoboForex-ProCent-7 5.20 × 766 Exness-Real 5.48 × 180 VTMarkets-Live 4 5.60 × 5 RoboForex-Pro-3 6.32 × 22 RoboForex-Pro-2 6.62 × 34 XMGlobal-Real 2 7.90 × 10 RoboForex-ProCent-4 7.93 × 68 9 daha fazla...