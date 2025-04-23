SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CSP F4
Charles Silva Prates

CSP F4

Charles Silva Prates
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Exness-Real24
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
585
Kârla kapanan işlemler:
225 (38.46%)
Zararla kapanan işlemler:
360 (61.54%)
En iyi işlem:
69.90 USD
En kötü işlem:
-93.63 USD
Brüt kâr:
2 192.72 USD (462 270 pips)
Brüt zarar:
-1 793.14 USD (454 021 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (38.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.58 USD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
97.27%
Maks. mevduat yükü:
89.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
479 (81.88%)
Satış işlemleri:
106 (18.12%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
9.75 USD
Ortalama zarar:
-4.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-201.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.12 USD (29)
Aylık büyüme:
5.62%
Yıllık tahmin:
68.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.60 USD
Maksimum:
383.39 USD (24.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.18% (383.39 USD)
Varlığa göre:
4.14% (52.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 39
AMGN 38
USDMXN 37
USDCAD 36
JNJ 36
AUDNZD 35
NVDA 31
ADP 31
IBM 29
AMZN 29
USDJPY 27
AMT 25
FR40 23
INTC 21
HD 18
HK50 17
US30 12
NZDCAD 11
USTEC 11
C 11
EURUSD 9
AUS200 8
EURJPY 7
VRTX 7
XAUUSD 6
UNH 6
CHTR 6
CME 4
MRK 4
MSFT 3
CMCSA 3
CSX 3
NFLX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY -53
AMGN 116
USDMXN -8
USDCAD 23
JNJ 40
AUDNZD 51
NVDA 55
ADP 77
IBM -60
AMZN 30
USDJPY -100
AMT 13
FR40 0
INTC 106
HD 92
HK50 32
US30 -13
NZDCAD 8
USTEC -42
C -28
EURUSD 99
AUS200 6
EURJPY -72
VRTX -11
XAUUSD -18
UNH 71
CHTR 8
CME -7
MRK 0
MSFT 5
CMCSA 1
CSX 16
NFLX -41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY -1.3K
AMGN 5K
USDMXN 16K
USDCAD -798
JNJ 1.2K
AUDNZD 3.1K
NVDA -46
ADP 2.1K
IBM -3K
AMZN 2.9K
USDJPY -8.1K
AMT 823
FR40 43K
INTC 1.9K
HD 2.8K
HK50 12K
US30 -2K
NZDCAD 1.3K
USTEC -60K
C -608
EURUSD 3.2K
AUS200 8.2K
EURJPY -4.9K
VRTX -931
XAUUSD -18K
UNH 7.3K
CHTR 1.2K
CME -599
MRK 571
MSFT 591
CMCSA 195
CSX 155
NFLX -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.90 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +38.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-9
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.40 × 469
FXChoice-Pro Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 21
Exness-Real11
0.77 × 4185
Exness-Real27
0.81 × 70520
Exness-Real12
0.96 × 2036
XMGlobal-Real 43
1.00 × 31
XMTrading-Real 47
1.34 × 29
OctaFX-Real6
1.38 × 16
DuoMarkets-Live04
1.65 × 60
Exness-Real26
1.72 × 466
DuoMarkets-DemoBHS
2.13 × 24
XMGlobal-Real 3
3.81 × 312
XMGlobal-Real 16
3.96 × 1482
InfinoxCapital-Live04
4.63 × 8
IronFXBM-Real9
4.96 × 341
RoboForex-ProCent-7
5.20 × 766
Exness-Real
5.48 × 180
VTMarkets-Live 4
5.60 × 5
RoboForex-Pro-3
6.32 × 22
RoboForex-Pro-2
6.62 × 34
XMGlobal-Real 2
7.90 × 10
RoboForex-ProCent-4
7.93 × 68
9 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.05 15:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.04 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 14:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:2000
2025.05.15 18:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 18:57
Share of trading days is too low
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 22:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 22:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 22:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CSP F4
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
1.4K
USD
23
0%
585
38%
97%
1.22
0.68
USD
24%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.