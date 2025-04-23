- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
225 (38.46%)
Loss Trade:
360 (61.54%)
Best Trade:
69.90 USD
Worst Trade:
-93.63 USD
Profitto lordo:
2 192.72 USD (462 270 pips)
Perdita lorda:
-1 793.14 USD (454 021 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (38.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.58 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.27%
Massimo carico di deposito:
89.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
479 (81.88%)
Short Trade:
106 (18.12%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-201.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.12 USD (29)
Crescita mensile:
5.62%
Previsione annuale:
68.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.60 USD
Massimale:
383.39 USD (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.18% (383.39 USD)
Per equità:
4.14% (52.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|39
|AMGN
|38
|USDMXN
|37
|USDCAD
|36
|JNJ
|36
|AUDNZD
|35
|NVDA
|31
|ADP
|31
|IBM
|29
|AMZN
|29
|USDJPY
|27
|AMT
|25
|FR40
|23
|INTC
|21
|HD
|18
|HK50
|17
|US30
|12
|NZDCAD
|11
|USTEC
|11
|C
|11
|EURUSD
|9
|AUS200
|8
|EURJPY
|7
|VRTX
|7
|XAUUSD
|6
|UNH
|6
|CHTR
|6
|CME
|4
|MRK
|4
|MSFT
|3
|CMCSA
|3
|CSX
|3
|NFLX
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|-53
|AMGN
|116
|USDMXN
|-8
|USDCAD
|23
|JNJ
|40
|AUDNZD
|51
|NVDA
|55
|ADP
|77
|IBM
|-60
|AMZN
|30
|USDJPY
|-100
|AMT
|13
|FR40
|0
|INTC
|106
|HD
|92
|HK50
|32
|US30
|-13
|NZDCAD
|8
|USTEC
|-42
|C
|-28
|EURUSD
|99
|AUS200
|6
|EURJPY
|-72
|VRTX
|-11
|XAUUSD
|-18
|UNH
|71
|CHTR
|8
|CME
|-7
|MRK
|0
|MSFT
|5
|CMCSA
|1
|CSX
|16
|NFLX
|-41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-1.3K
|AMGN
|5K
|USDMXN
|16K
|USDCAD
|-798
|JNJ
|1.2K
|AUDNZD
|3.1K
|NVDA
|-46
|ADP
|2.1K
|IBM
|-3K
|AMZN
|2.9K
|USDJPY
|-8.1K
|AMT
|823
|FR40
|43K
|INTC
|1.9K
|HD
|2.8K
|HK50
|12K
|US30
|-2K
|NZDCAD
|1.3K
|USTEC
|-60K
|C
|-608
|EURUSD
|3.2K
|AUS200
|8.2K
|EURJPY
|-4.9K
|VRTX
|-931
|XAUUSD
|-18K
|UNH
|7.3K
|CHTR
|1.2K
|CME
|-599
|MRK
|571
|MSFT
|591
|CMCSA
|195
|CSX
|155
|NFLX
|-3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.90 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +38.62 USD
Massima perdita consecutiva: -201.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-9
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|0.40 × 469
|
FXChoice-Pro Live
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.57 × 21
|
Exness-Real11
|0.77 × 4185
|
Exness-Real27
|0.81 × 70520
|
Exness-Real12
|0.96 × 2036
|
XMGlobal-Real 43
|1.00 × 31
|
XMTrading-Real 47
|1.34 × 29
|
OctaFX-Real6
|1.38 × 16
|
DuoMarkets-Live04
|1.65 × 60
|
Exness-Real26
|1.72 × 466
|
DuoMarkets-DemoBHS
|2.13 × 24
|
XMGlobal-Real 3
|3.81 × 312
|
XMGlobal-Real 16
|3.96 × 1482
|
InfinoxCapital-Live04
|4.63 × 8
|
IronFXBM-Real9
|4.96 × 341
|
RoboForex-ProCent-7
|5.20 × 766
|
Exness-Real
|5.48 × 180
|
VTMarkets-Live 4
|5.60 × 5
|
RoboForex-Pro-3
|6.32 × 22
|
RoboForex-Pro-2
|6.62 × 34
|
XMGlobal-Real 2
|7.90 × 10
|
RoboForex-ProCent-4
|7.93 × 68
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
0%
585
38%
97%
1.22
0.68
USD
USD
24%
1:50