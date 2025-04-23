SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CSP F4
Charles Silva Prates

CSP F4

Charles Silva Prates
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Exness-Real24
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
585
Profit Trade:
225 (38.46%)
Loss Trade:
360 (61.54%)
Best Trade:
69.90 USD
Worst Trade:
-93.63 USD
Profitto lordo:
2 192.72 USD (462 270 pips)
Perdita lorda:
-1 793.14 USD (454 021 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (38.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.58 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
97.27%
Massimo carico di deposito:
89.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
479 (81.88%)
Short Trade:
106 (18.12%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
9.75 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-201.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-201.12 USD (29)
Crescita mensile:
5.62%
Previsione annuale:
68.20%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.60 USD
Massimale:
383.39 USD (24.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.18% (383.39 USD)
Per equità:
4.14% (52.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 39
AMGN 38
USDMXN 37
USDCAD 36
JNJ 36
AUDNZD 35
NVDA 31
ADP 31
IBM 29
AMZN 29
USDJPY 27
AMT 25
FR40 23
INTC 21
HD 18
HK50 17
US30 12
NZDCAD 11
USTEC 11
C 11
EURUSD 9
AUS200 8
EURJPY 7
VRTX 7
XAUUSD 6
UNH 6
CHTR 6
CME 4
MRK 4
MSFT 3
CMCSA 3
CSX 3
NFLX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY -53
AMGN 116
USDMXN -8
USDCAD 23
JNJ 40
AUDNZD 51
NVDA 55
ADP 77
IBM -60
AMZN 30
USDJPY -100
AMT 13
FR40 0
INTC 106
HD 92
HK50 32
US30 -13
NZDCAD 8
USTEC -42
C -28
EURUSD 99
AUS200 6
EURJPY -72
VRTX -11
XAUUSD -18
UNH 71
CHTR 8
CME -7
MRK 0
MSFT 5
CMCSA 1
CSX 16
NFLX -41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY -1.3K
AMGN 5K
USDMXN 16K
USDCAD -798
JNJ 1.2K
AUDNZD 3.1K
NVDA -46
ADP 2.1K
IBM -3K
AMZN 2.9K
USDJPY -8.1K
AMT 823
FR40 43K
INTC 1.9K
HD 2.8K
HK50 12K
US30 -2K
NZDCAD 1.3K
USTEC -60K
C -608
EURUSD 3.2K
AUS200 8.2K
EURJPY -4.9K
VRTX -931
XAUUSD -18K
UNH 7.3K
CHTR 1.2K
CME -599
MRK 571
MSFT 591
CMCSA 195
CSX 155
NFLX -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.90 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +38.62 USD
Massima perdita consecutiva: -201.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-9
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.40 × 469
FXChoice-Pro Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 21
Exness-Real11
0.77 × 4185
Exness-Real27
0.81 × 70520
Exness-Real12
0.96 × 2036
XMGlobal-Real 43
1.00 × 31
XMTrading-Real 47
1.34 × 29
OctaFX-Real6
1.38 × 16
DuoMarkets-Live04
1.65 × 60
Exness-Real26
1.72 × 466
DuoMarkets-DemoBHS
2.13 × 24
XMGlobal-Real 3
3.81 × 312
XMGlobal-Real 16
3.96 × 1482
InfinoxCapital-Live04
4.63 × 8
IronFXBM-Real9
4.96 × 341
RoboForex-ProCent-7
5.20 × 766
Exness-Real
5.48 × 180
VTMarkets-Live 4
5.60 × 5
RoboForex-Pro-3
6.32 × 22
RoboForex-Pro-2
6.62 × 34
XMGlobal-Real 2
7.90 × 10
RoboForex-ProCent-4
7.93 × 68
9 più
Non ci sono recensioni
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.05 15:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.04 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 14:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:2000
2025.05.15 18:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 18:57
Share of trading days is too low
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 22:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 22:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 22:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CSP F4
30USD al mese
39%
0
0
USD
1.4K
USD
23
0%
585
38%
97%
1.22
0.68
USD
24%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.