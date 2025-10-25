SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Thenesis 02 Tesla Gold
Charles Silva Prates

Thenesis 02 Tesla Gold

Charles Silva Prates
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-MT5Real12
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
12.67 USD
En kötü işlem:
-1.52 USD
Brüt kâr:
16.67 USD (5 267 pips)
Brüt zarar:
-3.87 USD (3 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (14.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.67 USD (2)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.06%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
2.13 USD
Ortalama kâr:
5.56 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.52 USD (2)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.07 USD
Maksimum:
2.73 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (2.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
TSLA 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 0
TSLA 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 481
TSLA 1.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.67 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.25 16:55
Share of trading days is too low
2025.10.25 15:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
