İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
12.67 USD
En kötü işlem:
-1.52 USD
Brüt kâr:
16.67 USD (5 267 pips)
Brüt zarar:
-3.87 USD (3 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (14.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.67 USD (2)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.06%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
2.13 USD
Ortalama kâr:
5.56 USD
Ortalama zarar:
-1.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.52 USD (2)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.07 USD
Maksimum:
2.73 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (2.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|TSLA
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|TSLA
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|481
|TSLA
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.67 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +14.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
