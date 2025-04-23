SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CSP F4
Charles Silva Prates

CSP F4

Charles Silva Prates
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 39%
Exness-Real24
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
585
Bénéfice trades:
225 (38.46%)
Perte trades:
360 (61.54%)
Meilleure transaction:
69.90 USD
Pire transaction:
-93.63 USD
Bénéfice brut:
2 192.72 USD (462 270 pips)
Perte brute:
-1 793.14 USD (454 021 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (38.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.58 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
97.27%
Charge de dépôt maximale:
89.07%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.04
Longs trades:
479 (81.88%)
Courts trades:
106 (18.12%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
9.75 USD
Perte moyenne:
-4.98 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-201.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-201.12 USD (29)
Croissance mensuelle:
5.62%
Prévision annuelle:
68.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.60 USD
Maximal:
383.39 USD (24.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.18% (383.39 USD)
Par fonds propres:
4.14% (52.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 39
AMGN 38
USDMXN 37
USDCAD 36
JNJ 36
AUDNZD 35
NVDA 31
ADP 31
IBM 29
AMZN 29
USDJPY 27
AMT 25
FR40 23
INTC 21
HD 18
HK50 17
US30 12
NZDCAD 11
USTEC 11
C 11
EURUSD 9
AUS200 8
EURJPY 7
VRTX 7
XAUUSD 6
UNH 6
CHTR 6
CME 4
MRK 4
MSFT 3
CMCSA 3
CSX 3
NFLX 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY -53
AMGN 116
USDMXN -8
USDCAD 23
JNJ 40
AUDNZD 51
NVDA 55
ADP 77
IBM -60
AMZN 30
USDJPY -100
AMT 13
FR40 0
INTC 106
HD 92
HK50 32
US30 -13
NZDCAD 8
USTEC -42
C -28
EURUSD 99
AUS200 6
EURJPY -72
VRTX -11
XAUUSD -18
UNH 71
CHTR 8
CME -7
MRK 0
MSFT 5
CMCSA 1
CSX 16
NFLX -41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY -1.3K
AMGN 5K
USDMXN 16K
USDCAD -798
JNJ 1.2K
AUDNZD 3.1K
NVDA -46
ADP 2.1K
IBM -3K
AMZN 2.9K
USDJPY -8.1K
AMT 823
FR40 43K
INTC 1.9K
HD 2.8K
HK50 12K
US30 -2K
NZDCAD 1.3K
USTEC -60K
C -608
EURUSD 3.2K
AUS200 8.2K
EURJPY -4.9K
VRTX -931
XAUUSD -18K
UNH 7.3K
CHTR 1.2K
CME -599
MRK 571
MSFT 591
CMCSA 195
CSX 155
NFLX -3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.90 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +38.62 USD
Perte consécutive maximale: -201.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-9
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live15
0.40 × 469
FXChoice-Pro Live
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.57 × 21
Exness-Real11
0.77 × 4185
Exness-Real27
0.81 × 70520
Exness-Real12
0.96 × 2036
XMGlobal-Real 43
1.00 × 31
XMTrading-Real 47
1.34 × 29
OctaFX-Real6
1.38 × 16
DuoMarkets-Live04
1.65 × 60
Exness-Real26
1.72 × 466
DuoMarkets-DemoBHS
2.13 × 24
XMGlobal-Real 3
3.81 × 312
XMGlobal-Real 16
3.96 × 1482
InfinoxCapital-Live04
4.63 × 8
IronFXBM-Real9
4.96 × 341
RoboForex-ProCent-7
5.20 × 766
Exness-Real
5.48 × 180
VTMarkets-Live 4
5.60 × 5
RoboForex-Pro-3
6.32 × 22
RoboForex-Pro-2
6.62 × 34
XMGlobal-Real 2
7.90 × 10
RoboForex-ProCent-4
7.93 × 68
9 plus...
Aucun avis
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.15 15:15
No swaps are charged
2025.08.05 15:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged
2025.07.04 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 11:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 14:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:2000
2025.05.15 18:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 17:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 16:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.29 15:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.25 18:57
Share of trading days is too low
2025.04.25 18:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 22:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 22:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 22:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.23 22:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CSP F4
30 USD par mois
39%
0
0
USD
1.4K
USD
23
0%
585
38%
97%
1.22
0.68
USD
24%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.