SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CSP F2
Charles Silva Prates

CSP F2

Charles Silva Prates
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 51%
Exness-Real24
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
369
Kârla kapanan işlemler:
117 (31.70%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (68.29%)
En iyi işlem:
237.08 USD
En kötü işlem:
-32.57 USD
Brüt kâr:
1 897.31 USD (205 828 pips)
Brüt zarar:
-1 389.68 USD (165 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (108.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.34%
Maks. mevduat yükü:
61.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
296 (80.22%)
Satış işlemleri:
73 (19.78%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
16.22 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-113.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.30 USD (22)
Aylık büyüme:
-0.49%
Yıllık tahmin:
-7.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.63 USD
Maksimum:
226.28 USD (14.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.16% (194.25 USD)
Varlığa göre:
7.32% (110.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 42
GBPUSD 40
LLY 30
AUDUSD 26
XOM 24
AAPL 21
MDLZ 20
AUS200 20
WMT 16
JPM 15
MMM 15
DE30 15
US30 10
IBM 9
STOXX50 8
CME 6
CSX 5
CHTR 5
INTU 5
NZDJPY 4
UNH 4
VRTX 4
MRK 4
F 4
COST 4
EQIX 4
UKOIL 3
KO 3
EBAY 2
JNJ 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3
GBPUSD -89
LLY 652
AUDUSD -39
XOM 23
AAPL 7
MDLZ -23
AUS200 -57
WMT -3
JPM -56
MMM 31
DE30 94
US30 -26
IBM 79
STOXX50 -14
CME -33
CSX 8
CHTR -18
INTU 11
NZDJPY -6
UNH 66
VRTX -14
MRK -2
F -2
COST -73
EQIX -50
UKOIL 42
KO -5
EBAY 1
JNJ -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 23
GBPUSD -1.7K
LLY 36K
AUDUSD -4.8K
XOM 951
AAPL 2.6K
MDLZ -490
AUS200 -35K
WMT -114
JPM -2.4K
MMM -1.5K
DE30 8.5K
US30 2.4K
IBM 5.9K
STOXX50 34K
CME -1.8K
CSX 465
CHTR -1.5K
INTU 2.2K
NZDJPY 34
UNH 6.9K
VRTX -1.1K
MRK -195
F -154
COST -6.8K
EQIX -4.6K
UKOIL 2.1K
KO -419
EBAY 86
JNJ -10
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +237.08 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +108.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real26
0.00 × 46
Exness-Real25
0.22 × 2513
Exness-Real9
0.23 × 65
Tickmill-Live09
0.33 × 30
ICMarketsSC-Live25
0.39 × 38
FXChoice-Pro Live
0.50 × 8
Axi-US05-Live
0.60 × 5
Exness-Real6
0.63 × 142
ICMarketsSC-Live15
0.64 × 950
XMGlobal-Real 43
0.73 × 116
Exness-Real11
0.78 × 10420
Exness-Real27
0.81 × 171275
Exness-Real12
0.90 × 5190
Exness-Real24
0.94 × 4159
XMTrading-Real 47
1.35 × 43
OctaFX-Real6
1.45 × 20
DuoMarkets-Live04
1.75 × 60
DuoMarkets-DemoBHS
1.78 × 18
InfinoxCapital-Live04
4.50 × 4
XMGlobal-Real 16
4.53 × 3384
XMGlobal-Real 3
4.53 × 770
IronFXBM-Real9
5.07 × 980
VTMarkets-Live 4
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
6.01 × 1835
XMGlobal-Real 2
6.10 × 10
8 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 15:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 19:32
No swaps are charged
2025.06.11 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 16:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 13:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 20:23
Share of trading days is too low
2025.04.28 20:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 20:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 20:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 20:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 20:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CSP F2
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
1.5K
USD
23
0%
369
31%
93%
1.36
1.38
USD
14%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.