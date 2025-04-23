Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real26 0.00 × 46 Exness-Real25 0.22 × 2513 Exness-Real9 0.23 × 65 Tickmill-Live09 0.33 × 30 ICMarketsSC-Live25 0.39 × 38 FXChoice-Pro Live 0.50 × 8 Axi-US05-Live 0.60 × 5 Exness-Real6 0.63 × 142 ICMarketsSC-Live15 0.64 × 950 XMGlobal-Real 43 0.73 × 116 Exness-Real11 0.78 × 10420 Exness-Real27 0.81 × 171275 Exness-Real12 0.90 × 5190 Exness-Real24 0.94 × 4159 XMTrading-Real 47 1.35 × 43 OctaFX-Real6 1.45 × 20 DuoMarkets-Live04 1.75 × 60 DuoMarkets-DemoBHS 1.78 × 18 InfinoxCapital-Live04 4.50 × 4 XMGlobal-Real 16 4.53 × 3384 XMGlobal-Real 3 4.53 × 770 IronFXBM-Real9 5.07 × 980 VTMarkets-Live 4 5.25 × 4 RoboForex-ProCent-7 6.01 × 1835 XMGlobal-Real 2 6.10 × 10 8 daha fazla...