- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
369
Kârla kapanan işlemler:
117 (31.70%)
Zararla kapanan işlemler:
252 (68.29%)
En iyi işlem:
237.08 USD
En kötü işlem:
-32.57 USD
Brüt kâr:
1 897.31 USD (205 828 pips)
Brüt zarar:
-1 389.68 USD (165 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (108.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
316.24 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
93.34%
Maks. mevduat yükü:
61.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
296 (80.22%)
Satış işlemleri:
73 (19.78%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
16.22 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-113.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-113.30 USD (22)
Aylık büyüme:
-0.49%
Yıllık tahmin:
-7.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.63 USD
Maksimum:
226.28 USD (14.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.16% (194.25 USD)
Varlığa göre:
7.32% (110.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|42
|GBPUSD
|40
|LLY
|30
|AUDUSD
|26
|XOM
|24
|AAPL
|21
|MDLZ
|20
|AUS200
|20
|WMT
|16
|JPM
|15
|MMM
|15
|DE30
|15
|US30
|10
|IBM
|9
|STOXX50
|8
|CME
|6
|CSX
|5
|CHTR
|5
|INTU
|5
|NZDJPY
|4
|UNH
|4
|VRTX
|4
|MRK
|4
|F
|4
|COST
|4
|EQIX
|4
|UKOIL
|3
|KO
|3
|EBAY
|2
|JNJ
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|-89
|LLY
|652
|AUDUSD
|-39
|XOM
|23
|AAPL
|7
|MDLZ
|-23
|AUS200
|-57
|WMT
|-3
|JPM
|-56
|MMM
|31
|DE30
|94
|US30
|-26
|IBM
|79
|STOXX50
|-14
|CME
|-33
|CSX
|8
|CHTR
|-18
|INTU
|11
|NZDJPY
|-6
|UNH
|66
|VRTX
|-14
|MRK
|-2
|F
|-2
|COST
|-73
|EQIX
|-50
|UKOIL
|42
|KO
|-5
|EBAY
|1
|JNJ
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|-1.7K
|LLY
|36K
|AUDUSD
|-4.8K
|XOM
|951
|AAPL
|2.6K
|MDLZ
|-490
|AUS200
|-35K
|WMT
|-114
|JPM
|-2.4K
|MMM
|-1.5K
|DE30
|8.5K
|US30
|2.4K
|IBM
|5.9K
|STOXX50
|34K
|CME
|-1.8K
|CSX
|465
|CHTR
|-1.5K
|INTU
|2.2K
|NZDJPY
|34
|UNH
|6.9K
|VRTX
|-1.1K
|MRK
|-195
|F
|-154
|COST
|-6.8K
|EQIX
|-4.6K
|UKOIL
|2.1K
|KO
|-419
|EBAY
|86
|JNJ
|-10
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +237.08 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +108.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real26
|0.00 × 46
|
Exness-Real25
|0.22 × 2513
|
Exness-Real9
|0.23 × 65
|
Tickmill-Live09
|0.33 × 30
|
ICMarketsSC-Live25
|0.39 × 38
|
FXChoice-Pro Live
|0.50 × 8
|
Axi-US05-Live
|0.60 × 5
|
Exness-Real6
|0.63 × 142
|
ICMarketsSC-Live15
|0.64 × 950
|
XMGlobal-Real 43
|0.73 × 116
|
Exness-Real11
|0.78 × 10420
|
Exness-Real27
|0.81 × 171275
|
Exness-Real12
|0.90 × 5190
|
Exness-Real24
|0.94 × 4159
|
XMTrading-Real 47
|1.35 × 43
|
OctaFX-Real6
|1.45 × 20
|
DuoMarkets-Live04
|1.75 × 60
|
DuoMarkets-DemoBHS
|1.78 × 18
|
InfinoxCapital-Live04
|4.50 × 4
|
XMGlobal-Real 16
|4.53 × 3384
|
XMGlobal-Real 3
|4.53 × 770
|
IronFXBM-Real9
|5.07 × 980
|
VTMarkets-Live 4
|5.25 × 4
|
RoboForex-ProCent-7
|6.01 × 1835
|
XMGlobal-Real 2
|6.10 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
23
0%
369
31%
93%
1.36
1.38
USD
USD
14%
1:50