URA: Global X Uranium ETF

49.40 USD 3.70 (8.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

URA fiyatı bugün 8.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.64 ve Yüksek fiyatı olarak 49.50 aralığında işlem gördü.

Global X Uranium ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.64 49.50
Yıllık aralık
19.51 49.50
Önceki kapanış
45.70
Açılış
45.90
Satış
49.40
Alış
49.70
Düşük
45.64
Yüksek
49.50
Hacim
16.177 K
Günlük değişim
8.10%
Aylık değişim
25.25%
6 aylık değişim
114.97%
Yıllık değişim
71.65%
21 Eylül, Pazar