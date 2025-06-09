Dövizler / URA
URA: Global X Uranium ETF
49.40 USD 3.70 (8.10%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
URA fiyatı bugün 8.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.64 ve Yüksek fiyatı olarak 49.50 aralığında işlem gördü.
Global X Uranium ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
URA haberleri
Günlük aralık
45.64 49.50
Yıllık aralık
19.51 49.50
- Önceki kapanış
- 45.70
- Açılış
- 45.90
- Satış
- 49.40
- Alış
- 49.70
- Düşük
- 45.64
- Yüksek
- 49.50
- Hacim
- 16.177 K
- Günlük değişim
- 8.10%
- Aylık değişim
- 25.25%
- 6 aylık değişim
- 114.97%
- Yıllık değişim
- 71.65%
21 Eylül, Pazar