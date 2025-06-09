Währungen / URA
URA: Global X Uranium ETF
49.40 USD 3.70 (8.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URA hat sich für heute um 8.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.64 bis zu einem Hoch von 49.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Uranium ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URA News
Tagesspanne
45.64 49.50
Jahresspanne
19.51 49.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.70
- Eröffnung
- 45.90
- Bid
- 49.40
- Ask
- 49.70
- Tief
- 45.64
- Hoch
- 49.50
- Volumen
- 16.178 K
- Tagesänderung
- 8.10%
- Monatsänderung
- 25.25%
- 6-Monatsänderung
- 114.97%
- Jahresänderung
- 71.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K