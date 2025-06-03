КотировкиРазделы
Валюты / URA
Назад в Рынок акций США

URA: Global X Uranium ETF

44.40 USD 1.57 (3.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс URA за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.95, а максимальная — 46.04.

Следите за динамикой Global X Uranium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости URA

Дневной диапазон
43.95 46.04
Годовой диапазон
19.51 46.04
Предыдущее закрытие
45.97
Open
46.02
Bid
44.40
Ask
44.70
Low
43.95
High
46.04
Объем
9.063 K
Дневное изменение
-3.42%
Месячное изменение
12.58%
6-месячное изменение
93.21%
Годовое изменение
54.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.