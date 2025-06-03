Валюты / URA
URA: Global X Uranium ETF
44.40 USD 1.57 (3.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URA за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.95, а максимальная — 46.04.
Следите за динамикой Global X Uranium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.95 46.04
Годовой диапазон
19.51 46.04
- Предыдущее закрытие
- 45.97
- Open
- 46.02
- Bid
- 44.40
- Ask
- 44.70
- Low
- 43.95
- High
- 46.04
- Объем
- 9.063 K
- Дневное изменение
- -3.42%
- Месячное изменение
- 12.58%
- 6-месячное изменение
- 93.21%
- Годовое изменение
- 54.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.