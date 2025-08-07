Dövizler / MCK
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MCK: McKesson Corporation
698.52 USD 8.45 (1.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCK fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 690.82 ve Yüksek fiyatı olarak 699.37 aralığında işlem gördü.
McKesson Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCK haberleri
- McKesson (MCK) Rises Higher Than Market: Key Facts
- McKesson announces new reportable segments effective Q2 fiscal 2026
- McKesson (MCK) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Is Trending Stock McKesson Corporation (MCK) a Buy Now?
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Is Most-Watched Stock McKesson Corporation (MCK) Worth Betting on Now?
- Cooper Companies Likely to Beat Q3 Earnings Estimate on Lens Demand
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- McKesson stock price target lowered to $79 from $83 at UBS
- Hartford Healthcare Fund Q2 2025 Commentary
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Cardinal Health to Acquire Solaris Health for Urology Expansion
- McKesson Corporation (MCK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zacks Industry Outlook Highlights McKesson, Cardinal Health, West Pharmaceutical Services and The Cooper Companies
- Cardinal Health Q4 Preview: Accelerating Autoimmune, Urology, And Oncology, Buy (NYSE:CAH)
- 4 Dental Supplies Stocks Likely to Gain Amid Rising Tariff Risks
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Here's Why McKesson (MCK) is a Strong Value Stock
- Can Sustained Product Demand Drive CAH Stock Before Q4 Earnings?
- Puma Biotechnology Q2 2025 slides: NERLYNX revenue grows 14% quarter-over-quarter
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- MCK Stock Down Despite Q1 Earnings Beat & Raised '26 EPS View
Günlük aralık
690.82 699.37
Yıllık aralık
480.39 737.89
- Önceki kapanış
- 690.07
- Açılış
- 693.18
- Satış
- 698.52
- Alış
- 698.82
- Düşük
- 690.82
- Yüksek
- 699.37
- Hacim
- 1.004 K
- Günlük değişim
- 1.22%
- Aylık değişim
- 1.84%
- 6 aylık değişim
- 3.79%
- Yıllık değişim
- 41.72%
21 Eylül, Pazar