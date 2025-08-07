FiyatlarBölümler
Dövizler / MCK
MCK: McKesson Corporation

698.52 USD 8.45 (1.22%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCK fiyatı bugün 1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 690.82 ve Yüksek fiyatı olarak 699.37 aralığında işlem gördü.

McKesson Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
690.82 699.37
Yıllık aralık
480.39 737.89
Önceki kapanış
690.07
Açılış
693.18
Satış
698.52
Alış
698.82
Düşük
690.82
Yüksek
699.37
Hacim
1.004 K
Günlük değişim
1.22%
Aylık değişim
1.84%
6 aylık değişim
3.79%
Yıllık değişim
41.72%
21 Eylül, Pazar