MCK: McKesson Corporation
692.95 USD 9.72 (1.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCK за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 691.63, а максимальная — 707.70.
Следите за динамикой McKesson Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
691.63 707.70
Годовой диапазон
480.39 737.89
- Предыдущее закрытие
- 702.67
- Open
- 705.31
- Bid
- 692.95
- Ask
- 693.25
- Low
- 691.63
- High
- 707.70
- Объем
- 779
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 2.96%
- Годовое изменение
- 40.59%
