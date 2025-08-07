Devises / MCK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MCK: McKesson Corporation
698.52 USD 8.45 (1.22%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MCK a changé de 1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 690.82 et à un maximum de 699.37.
Suivez la dynamique McKesson Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCK Nouvelles
- McKesson (MCK) Rises Higher Than Market: Key Facts
- McKesson announces new reportable segments effective Q2 fiscal 2026
- McKesson (MCK) Outperforms Broader Market: What You Need to Know
- Is Trending Stock McKesson Corporation (MCK) a Buy Now?
- Morgan Stanley dévoile ses meilleures actions de valeur pour 2026
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Is Most-Watched Stock McKesson Corporation (MCK) Worth Betting on Now?
- Cooper Companies Likely to Beat Q3 Earnings Estimate on Lens Demand
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- McKesson stock price target lowered to $79 from $83 at UBS
- Hartford Healthcare Fund Q2 2025 Commentary
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Cardinal Health to Acquire Solaris Health for Urology Expansion
- McKesson Corporation (MCK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Zacks Industry Outlook Highlights McKesson, Cardinal Health, West Pharmaceutical Services and The Cooper Companies
- Cardinal Health Q4 Preview: Accelerating Autoimmune, Urology, And Oncology, Buy (NYSE:CAH)
- 4 Dental Supplies Stocks Likely to Gain Amid Rising Tariff Risks
- Conventum Alluvium Global Fund Q2 2025 Quarterly Report
- Here's Why McKesson (MCK) is a Strong Value Stock
- Can Sustained Product Demand Drive CAH Stock Before Q4 Earnings?
- Puma Biotechnology Q2 2025 slides: NERLYNX revenue grows 14% quarter-over-quarter
- Precipio: Cash Flow Positivity May Remove Going Concern Language (undefined:PRPO)
- Dividend Watch: 3 Companies Boosting Payouts
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Range quotidien
690.82 699.37
Range Annuel
480.39 737.89
- Clôture Précédente
- 690.07
- Ouverture
- 693.18
- Bid
- 698.52
- Ask
- 698.82
- Plus Bas
- 690.82
- Plus Haut
- 699.37
- Volume
- 1.004 K
- Changement quotidien
- 1.22%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- 3.79%
- Changement Annuel
- 41.72%
20 septembre, samedi