Dövizler / IYW
IYW: iShares U.S. Technology ETF
194.28 USD 2.08 (1.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IYW fiyatı bugün 1.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 192.43 ve Yüksek fiyatı olarak 194.37 aralığında işlem gördü.
iShares U.S. Technology ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
192.43 194.37
Yıllık aralık
117.56 194.37
- Önceki kapanış
- 192.20
- Açılış
- 192.82
- Satış
- 194.28
- Alış
- 194.58
- Düşük
- 192.43
- Yüksek
- 194.37
- Hacim
- 2.589 K
- Günlük değişim
- 1.08%
- Aylık değişim
- 8.96%
- 6 aylık değişim
- 38.92%
- Yıllık değişim
- 28.37%
21 Eylül, Pazar