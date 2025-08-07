Валюты / IYW
IYW: iShares U.S. Technology ETF
190.04 USD 0.62 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IYW за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 189.71, а максимальная — 191.03.
Следите за динамикой iShares U.S. Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
189.71 191.03
Годовой диапазон
117.56 191.03
- Предыдущее закрытие
- 190.66
- Open
- 191.03
- Bid
- 190.04
- Ask
- 190.34
- Low
- 189.71
- High
- 191.03
- Объем
- 8.458 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 6.58%
- 6-месячное изменение
- 35.89%
- Годовое изменение
- 25.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.