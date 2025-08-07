КотировкиРазделы
Валюты / IYW
IYW: iShares U.S. Technology ETF

190.04 USD 0.62 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IYW за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 189.71, а максимальная — 191.03.

Следите за динамикой iShares U.S. Technology ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
189.71 191.03
Годовой диапазон
117.56 191.03
Предыдущее закрытие
190.66
Open
191.03
Bid
190.04
Ask
190.34
Low
189.71
High
191.03
Объем
8.458 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
6.58%
6-месячное изменение
35.89%
Годовое изменение
25.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.