FND: Floor & Decor Holdings Inc

83.35 USD 3.76 (4.32%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FND fiyatı bugün -4.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.10 ve Yüksek fiyatı olarak 86.99 aralığında işlem gördü.

Floor & Decor Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
83.10 86.99
Yıllık aralık
66.01 124.42
Önceki kapanış
87.11
Açılış
86.99
Satış
83.35
Alış
83.65
Düşük
83.10
Yüksek
86.99
Hacim
5.156 K
Günlük değişim
-4.32%
Aylık değişim
4.19%
6 aylık değişim
3.27%
Yıllık değişim
-32.79%
21 Eylül, Pazar