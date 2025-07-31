CotationsSections
FND: Floor & Decor Holdings Inc

83.35 USD 3.76 (4.32%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FND a changé de -4.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.10 et à un maximum de 86.99.

Suivez la dynamique Floor & Decor Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
83.10 86.99
Range Annuel
66.01 124.42
Clôture Précédente
87.11
Ouverture
86.99
Bid
83.35
Ask
83.65
Plus Bas
83.10
Plus Haut
86.99
Volume
5.156 K
Changement quotidien
-4.32%
Changement Mensuel
4.19%
Changement à 6 Mois
3.27%
Changement Annuel
-32.79%
20 septembre, samedi