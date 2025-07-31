Devises / FND
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FND: Floor & Decor Holdings Inc
83.35 USD 3.76 (4.32%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FND a changé de -4.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.10 et à un maximum de 86.99.
Suivez la dynamique Floor & Decor Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FND Nouvelles
- Wolfe Research lance sa couverture du secteur de la distribution, voit des opportunités chez WMT, HD et DG
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Floor & Decor Stock: No Strong Reasons To Invest At This Valuation (NYSE:FND)
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Floor & Decor Stock?
- Home Depot Q2 EPS Stays Flat: Are Margins the Next Risk Factor?
- A Whipsaw Week
- Lowe's Companies Makes A Massive Move (NYSE:LOW)
- Can Home Depot's SRS Distribution Boost Pro Sales Momentum in Q2?
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Can AI-Driven Project Guidance Help Lowe's Win More Market Share?
- Home Depot Nears Q2 Earnings Release: Is Now the Right Time to Invest?
- Floor & Decor stock holds Neutral rating at UBS amid strategic initiatives
- Will Appliance & Building Material Sales Keep Lifting Home Depot's Q2?
- Is Home Depot Stock a Buy, Hold or Sell at Its Current Price?
- Will AI-Driven Tools Improve Home Depot's In-Store Edge?
- Floor & Decor (FND) Q2 EPS Rises 12%
- Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Floor & Decor Q2 2025 beats EPS forecast
- Compared to Estimates, Floor & Dcor (FND) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Range quotidien
83.10 86.99
Range Annuel
66.01 124.42
- Clôture Précédente
- 87.11
- Ouverture
- 86.99
- Bid
- 83.35
- Ask
- 83.65
- Plus Bas
- 83.10
- Plus Haut
- 86.99
- Volume
- 5.156 K
- Changement quotidien
- -4.32%
- Changement Mensuel
- 4.19%
- Changement à 6 Mois
- 3.27%
- Changement Annuel
- -32.79%
20 septembre, samedi