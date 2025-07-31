Валюты / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc
89.73 USD 0.53 (0.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FND за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.98, а максимальная — 91.14.
Следите за динамикой Floor & Decor Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FND
Дневной диапазон
88.98 91.14
Годовой диапазон
66.01 124.42
- Предыдущее закрытие
- 90.26
- Open
- 90.64
- Bid
- 89.73
- Ask
- 90.03
- Low
- 88.98
- High
- 91.14
- Объем
- 2.905 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 12.16%
- 6-месячное изменение
- 11.18%
- Годовое изменение
- -27.64%
