FND: Floor & Decor Holdings Inc
87.20 USD 2.53 (2.82%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FND de hoy ha cambiado un -2.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 86.71, mientras que el máximo ha alcanzado 92.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Floor & Decor Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FND News
Rango diario
86.71 92.40
Rango anual
66.01 124.42
- Cierres anteriores
- 89.73
- Open
- 90.15
- Bid
- 87.20
- Ask
- 87.50
- Low
- 86.71
- High
- 92.40
- Volumen
- 4.799 K
- Cambio diario
- -2.82%
- Cambio mensual
- 9.00%
- Cambio a 6 meses
- 8.04%
- Cambio anual
- -29.68%
