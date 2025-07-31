통화 / FND
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FND: Floor & Decor Holdings Inc
83.35 USD 3.76 (4.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FND 환율이 오늘 -4.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 83.10이고 고가는 86.99이었습니다.
Floor & Decor Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FND News
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Floor & Decor Stock: No Strong Reasons To Invest At This Valuation (NYSE:FND)
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Floor & Decor Stock?
- Home Depot Q2 EPS Stays Flat: Are Margins the Next Risk Factor?
- A Whipsaw Week
- Lowe's Companies Makes A Massive Move (NYSE:LOW)
- Can Home Depot's SRS Distribution Boost Pro Sales Momentum in Q2?
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Can AI-Driven Project Guidance Help Lowe's Win More Market Share?
- Home Depot Nears Q2 Earnings Release: Is Now the Right Time to Invest?
- Floor & Decor stock holds Neutral rating at UBS amid strategic initiatives
- Will Appliance & Building Material Sales Keep Lifting Home Depot's Q2?
- Is Home Depot Stock a Buy, Hold or Sell at Its Current Price?
- Will AI-Driven Tools Improve Home Depot's In-Store Edge?
- Floor & Decor (FND) Q2 EPS Rises 12%
- Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Floor & Decor Q2 2025 beats EPS forecast
- Compared to Estimates, Floor & Dcor (FND) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
일일 변동 비율
83.10 86.99
년간 변동
66.01 124.42
- 이전 종가
- 87.11
- 시가
- 86.99
- Bid
- 83.35
- Ask
- 83.65
- 저가
- 83.10
- 고가
- 86.99
- 볼륨
- 5.156 K
- 일일 변동
- -4.32%
- 월 변동
- 4.19%
- 6개월 변동
- 3.27%
- 년간 변동율
- -32.79%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K