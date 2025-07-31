Währungen / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc
87.11 USD 0.09 (0.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FND hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.25 bis zu einem Hoch von 87.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Floor & Decor Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
85.25 87.63
Jahresspanne
66.01 124.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.20
- Eröffnung
- 85.66
- Bid
- 87.11
- Ask
- 87.41
- Tief
- 85.25
- Hoch
- 87.63
- Volumen
- 5.015 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 8.89%
- 6-Monatsänderung
- 7.93%
- Jahresänderung
- -29.76%
