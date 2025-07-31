KurseKategorien
Währungen / FND
Zurück zum Aktien

FND: Floor & Decor Holdings Inc

87.11 USD 0.09 (0.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FND hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.25 bis zu einem Hoch von 87.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Floor & Decor Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FND News

Tagesspanne
85.25 87.63
Jahresspanne
66.01 124.42
Vorheriger Schlusskurs
87.20
Eröffnung
85.66
Bid
87.11
Ask
87.41
Tief
85.25
Hoch
87.63
Volumen
5.015 K
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
8.89%
6-Monatsänderung
7.93%
Jahresänderung
-29.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K