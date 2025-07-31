Moedas / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc
86.19 USD 1.01 (1.16%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FND para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.66 e o mais alto foi 86.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Floor & Decor Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
85.66 86.86
Faixa anual
66.01 124.42
- Fechamento anterior
- 87.20
- Open
- 85.66
- Bid
- 86.19
- Ask
- 86.49
- Low
- 85.66
- High
- 86.86
- Volume
- 222
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- 7.74%
- Mudança de 6 meses
- 6.79%
- Mudança anual
- -30.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh