FND: Floor & Decor Holdings Inc
83.35 USD 3.76 (4.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FND ha avuto una variazione del -4.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.10 e ad un massimo di 86.99.
Segui le dinamiche di Floor & Decor Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
83.10 86.99
Intervallo Annuale
66.01 124.42
- Chiusura Precedente
- 87.11
- Apertura
- 86.99
- Bid
- 83.35
- Ask
- 83.65
- Minimo
- 83.10
- Massimo
- 86.99
- Volume
- 5.156 K
- Variazione giornaliera
- -4.32%
- Variazione Mensile
- 4.19%
- Variazione Semestrale
- 3.27%
- Variazione Annuale
- -32.79%
20 settembre, sabato