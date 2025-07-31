QuotazioniSezioni
Valute / FND
Tornare a Azioni

FND: Floor & Decor Holdings Inc

83.35 USD 3.76 (4.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FND ha avuto una variazione del -4.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.10 e ad un massimo di 86.99.

Segui le dinamiche di Floor & Decor Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FND News

Intervallo Giornaliero
83.10 86.99
Intervallo Annuale
66.01 124.42
Chiusura Precedente
87.11
Apertura
86.99
Bid
83.35
Ask
83.65
Minimo
83.10
Massimo
86.99
Volume
5.156 K
Variazione giornaliera
-4.32%
Variazione Mensile
4.19%
Variazione Semestrale
3.27%
Variazione Annuale
-32.79%
20 settembre, sabato