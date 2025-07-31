クォートセクション
通貨 / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc

87.11 USD 0.09 (0.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNDの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり85.25の安値と87.63の高値で取引されました。

Floor & Decor Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

FND News

1日のレンジ
85.25 87.63
1年のレンジ
66.01 124.42
以前の終値
87.20
始値
85.66
買値
87.11
買値
87.41
安値
85.25
高値
87.63
出来高
5.015 K
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
8.89%
6ヶ月の変化
7.93%
1年の変化
-29.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K