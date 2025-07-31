通貨 / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc
87.11 USD 0.09 (0.10%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNDの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり85.25の安値と87.63の高値で取引されました。
Floor & Decor Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FND News
- ウォルフ・リサーチ、小売業界のカバレッジを開始、WMT、HD、DGに注目
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Floor & Decor Stock: No Strong Reasons To Invest At This Valuation (NYSE:FND)
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Floor & Decor Stock?
- Home Depot Q2 EPS Stays Flat: Are Margins the Next Risk Factor?
- A Whipsaw Week
- Lowe's Companies Makes A Massive Move (NYSE:LOW)
- Can Home Depot's SRS Distribution Boost Pro Sales Momentum in Q2?
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Can AI-Driven Project Guidance Help Lowe's Win More Market Share?
- Home Depot Nears Q2 Earnings Release: Is Now the Right Time to Invest?
- Floor & Decor stock holds Neutral rating at UBS amid strategic initiatives
- Will Appliance & Building Material Sales Keep Lifting Home Depot's Q2?
- Is Home Depot Stock a Buy, Hold or Sell at Its Current Price?
- Will AI-Driven Tools Improve Home Depot's In-Store Edge?
- Floor & Decor (FND) Q2 EPS Rises 12%
- Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Floor & Decor Q2 2025 beats EPS forecast
- Compared to Estimates, Floor & Dcor (FND) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
1日のレンジ
85.25 87.63
1年のレンジ
66.01 124.42
- 以前の終値
- 87.20
- 始値
- 85.66
- 買値
- 87.11
- 買値
- 87.41
- 安値
- 85.25
- 高値
- 87.63
- 出来高
- 5.015 K
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 8.89%
- 6ヶ月の変化
- 7.93%
- 1年の変化
- -29.76%
