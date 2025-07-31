货币 / FND
FND: Floor & Decor Holdings Inc
89.73 USD 0.53 (0.59%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FND汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点88.98和高点91.14进行交易。
关注Floor & Decor Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FND新闻
日范围
88.98 91.14
年范围
66.01 124.42
- 前一天收盘价
- 90.26
- 开盘价
- 90.64
- 卖价
- 89.73
- 买价
- 90.03
- 最低价
- 88.98
- 最高价
- 91.14
- 交易量
- 2.905 K
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 12.16%
- 6个月变化
- 11.18%
- 年变化
- -27.64%
