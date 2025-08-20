Dövizler / ETSY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ETSY: Etsy Inc
64.99 USD 0.14 (0.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ETSY fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.52 ve Yüksek fiyatı olarak 65.07 aralığında işlem gördü.
Etsy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETSY haberleri
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Pinterest vs. Etsy: Which Social E-Commerce Stock Holds Promise?
- NYC’nin market teslimat çalışanları için asgari ücret onayı sonrası Instacart hisseleri düştü
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Instacart stock
- Etsy, Inc. (ETSY) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- She's Not Real, But The $2K Monthly Profit Is: How One Seller Uses An AI 'Mom' Influencer To Drive Her Sales On Etsy - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Etsy names Rafe Colburn as chief product and technology officer
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Why Is Etsy (ETSY) Down 7.6% Since Last Earnings Report?
- Stifel reiterates Hold rating on Etsy stock, maintains $64 price target
- Explainer-How the end of de minimis exemption will impact U.S. shoppers and businesses
- Trump is closing a shipping loophole. Etsy and eBay shares are tumbling.
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Etsy stock, citing cross-border exposure
- Etsy Stock: Trade War Bodes Well But Challenges Remain (NASDAQ:ETSY)
- Why Etsy Stock Sank by Over 8% on Monday
- Etsy Stock Tumbles As Halt On International Shipments Threatens Global Marketplace - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- De Minimis Closure Will Have A Far Reaching Impact On Many Companies
- Instacart stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Truist Securities raises Etsy stock price target to $75 on positive data
Günlük aralık
63.52 65.07
Yıllık aralık
40.05 70.56
- Önceki kapanış
- 64.85
- Açılış
- 64.51
- Satış
- 64.99
- Alış
- 65.29
- Düşük
- 63.52
- Yüksek
- 65.07
- Hacim
- 11.596 K
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- 24.69%
- 6 aylık değişim
- 37.95%
- Yıllık değişim
- 17.91%
21 Eylül, Pazar