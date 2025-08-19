货币 / ETSY
ETSY: Etsy Inc
61.66 USD 2.25 (3.79%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ETSY汇率已更改3.79%。当日，交易品种以低点59.19和高点61.84进行交易。
关注Etsy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
59.19 61.84
年范围
40.05 70.56
- 前一天收盘价
- 59.41
- 开盘价
- 59.45
- 卖价
- 61.66
- 买价
- 61.96
- 最低价
- 59.19
- 最高价
- 61.84
- 交易量
- 5.613 K
- 日变化
- 3.79%
- 月变化
- 18.30%
- 6个月变化
- 30.89%
- 年变化
- 11.87%
