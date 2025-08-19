КотировкиРазделы
ETSY: Etsy Inc

59.41 USD 1.61 (2.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETSY за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.95, а максимальная — 59.65.

Следите за динамикой Etsy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
55.95 59.65
Годовой диапазон
40.05 70.56
Предыдущее закрытие
57.80
Open
57.81
Bid
59.41
Ask
59.71
Low
55.95
High
59.65
Объем
13.456 K
Дневное изменение
2.79%
Месячное изменение
13.99%
6-месячное изменение
26.11%
Годовое изменение
7.78%
