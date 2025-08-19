Валюты / ETSY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ETSY: Etsy Inc
59.41 USD 1.61 (2.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ETSY за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.95, а максимальная — 59.65.
Следите за динамикой Etsy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ETSY
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Pinterest vs. Etsy: Which Social E-Commerce Stock Holds Promise?
- Акции Instacart падают после одобрения Нью-Йорком минимальной оплаты для доставщиков продуктов
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Instacart stock
- Etsy, Inc. (ETSY) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- She's Not Real, But The $2K Monthly Profit Is: How One Seller Uses An AI 'Mom' Influencer To Drive Her Sales On Etsy - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Etsy names Rafe Colburn as chief product and technology officer
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Why Is Etsy (ETSY) Down 7.6% Since Last Earnings Report?
- Stifel reiterates Hold rating on Etsy stock, maintains $64 price target
- Explainer-How the end of de minimis exemption will impact U.S. shoppers and businesses
- Trump is closing a shipping loophole. Etsy and eBay shares are tumbling.
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Etsy stock, citing cross-border exposure
- Etsy Stock: Trade War Bodes Well But Challenges Remain (NASDAQ:ETSY)
- Why Etsy Stock Sank by Over 8% on Monday
- Etsy Stock Tumbles As Halt On International Shipments Threatens Global Marketplace - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- De Minimis Closure Will Have A Far Reaching Impact On Many Companies
- Instacart stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Truist Securities raises Etsy stock price target to $75 on positive data
- Etsy stock rating maintained at Neutral by JPMorgan amid tariff changes
Дневной диапазон
55.95 59.65
Годовой диапазон
40.05 70.56
- Предыдущее закрытие
- 57.80
- Open
- 57.81
- Bid
- 59.41
- Ask
- 59.71
- Low
- 55.95
- High
- 59.65
- Объем
- 13.456 K
- Дневное изменение
- 2.79%
- Месячное изменение
- 13.99%
- 6-месячное изменение
- 26.11%
- Годовое изменение
- 7.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.