Moedas / ETSY
ETSY: Etsy Inc
62.64 USD 2.02 (3.33%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ETSY para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.26 e o mais alto foi 63.79.
Veja a dinâmica do par de moedas Etsy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ETSY Notícias
Faixa diária
62.26 63.79
Faixa anual
40.05 70.56
- Fechamento anterior
- 60.62
- Open
- 62.57
- Bid
- 62.64
- Ask
- 62.94
- Low
- 62.26
- High
- 63.79
- Volume
- 1.773 K
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- 20.18%
- Mudança de 6 meses
- 32.97%
- Mudança anual
- 13.64%
