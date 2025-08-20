通貨 / ETSY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ETSY: Etsy Inc
64.85 USD 4.23 (6.98%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ETSYの今日の為替レートは、6.98%変化しました。日中、通貨は1あたり62.26の安値と65.06の高値で取引されました。
Etsy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ETSY News
- Etsy Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- The end of ‘de minimis’ has hit Temu and Shein. Now it’s a problem for bigger companies like FedEx.
- Pinterest vs. Etsy: Which Social E-Commerce Stock Holds Promise?
- インスタカートの株価、ニューヨーク市が食料品配達員の最低賃金を承認で下落
- Instacart stock dips as NYC approves minimum pay for grocery delivery workers
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Instacart stock
- Etsy, Inc. (ETSY) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- She's Not Real, But The $2K Monthly Profit Is: How One Seller Uses An AI 'Mom' Influencer To Drive Her Sales On Etsy - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Etsy names Rafe Colburn as chief product and technology officer
- Top E-Commerce Stocks to Watch Amid Sustainable Growth Trends
- Why Is Etsy (ETSY) Down 7.6% Since Last Earnings Report?
- Stifel reiterates Hold rating on Etsy stock, maintains $64 price target
- Explainer-How the end of de minimis exemption will impact U.S. shoppers and businesses
- Trump is closing a shipping loophole. Etsy and eBay shares are tumbling.
- Cantor Fitzgerald maintains Neutral rating on Etsy stock, citing cross-border exposure
- Etsy Stock: Trade War Bodes Well But Challenges Remain (NASDAQ:ETSY)
- Why Etsy Stock Sank by Over 8% on Monday
- Etsy Stock Tumbles As Halt On International Shipments Threatens Global Marketplace - Etsy (NASDAQ:ETSY)
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- De Minimis Closure Will Have A Far Reaching Impact On Many Companies
- Instacart stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Truist Securities raises Etsy stock price target to $75 on positive data
1日のレンジ
62.26 65.06
1年のレンジ
40.05 70.56
- 以前の終値
- 60.62
- 始値
- 62.57
- 買値
- 64.85
- 買値
- 65.15
- 安値
- 62.26
- 高値
- 65.06
- 出来高
- 19.206 K
- 1日の変化
- 6.98%
- 1ヶ月の変化
- 24.42%
- 6ヶ月の変化
- 37.66%
- 1年の変化
- 17.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K